16 июля 2022 года в российский кинопрокат выходит полнометражный анимационный фильм «Забытое чудо». Выход мультфильма приурочен к 18 июля 2022 года — дню празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, знакового события в истории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Русской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru.

Мультфильм «Забытое чудо» — совместный проект анимационной студии «Паровоз», Московской духовной академии, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Государственной корпорации «Ростех».

Согласно сюжету, одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать её в поисках сокровищ. В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им придётся пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времён монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский. Преодолевая испытания, они постигают ценность дружбы, пересматривают своё отношение к жадности, гордыне и трусости, учатся вовремя приходить друг другу на помощь. Творческая команда фильма на протяжении четырёх лет работала с Московской духовной академией и Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, чтобы подобрать правильные интонации и затронуть тонкие струны детской души. Найти верные слова, образы и с помощью выразительного художественного языка донести важность общечеловеческих ценностей: сострадания, искренности, отваги, готовности помочь и поддержать в трудную минуту.

Редактор фильма, заместитель ректора Московской духовной академии священник Анатолий Колот:

«Преподобный Сергий — один из самых любимых святых в среде православных людей. Мы хотим познакомить с ним и тех, кто не относится к церковной аудитории или вовсе не является православным христианином. В нашем мультике удивительно сочетается светская современная аудио-визуальная стилистика с аутентичным церковным материалом, при этом он захватывает с первых же минут! Наверное, это можно признать успешным результатом сотрудничества профессионалов студии „Паровоз“, Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии и. детей. Признаюсь честно, на протяжении всех четырех лет работы над фильмом моей главной фокус-группой были мои же шестеро детей, которые были готовы смотреть все — от аниматика до финального монтажа. Несмотря на то, что мы вместе посмотрели весь мультфильм сотни раз, сейчас они с нетерпением ждут премьеры в кинотеатре».

Динамичная и яркая анимация в современном визуальном стиле ориентирована на семейный просмотр, возрастная категория 6+. Для создания атмосферы прошлых веков при выборе цветового решения авторы вдохновлялись эстетикой русской живописи.

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