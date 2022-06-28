«Аборты, а прямо говоря — убийства своих детей во чреве, — трагедия нашего времени, порождённая ложью о человеке в материнской утробе и намеренно насаждаемым в обществе легкомыслием и безответственностью по отношению к неродившемуся ребёнку», — говорится в сообщении Издательства Московской Патриархии, издавшей новый канон.

В Издательства указали, что Церковь всегда и особенно сейчас постоянно свидетельствует, что этот поступок, облечённый в одежду медицинской операции, есть тем не менее страшный в своей циничности и безжалостности грех, омрачающий и мертвящий душу матери и всех, кто её к этому подталкивал прямо, обманом или отказом поддержать в нужный момент. Без глубокого покаяния грех убийства беззащитного ребёнка во чреве обрекает души участников этого сатанинского действия на вечную погибель. Но покаяние невозможно без ясного и безжалостного к себе осознания содеянного, рождающего покаянный плач с надеждой на неизреченное милосердие Божие и на то, что Господь всегда принимает кающихся. Поэтому священники всегда стараются объяснить приходящим с раскаянием, что важно не отчаиваться, но важно и не оправдывать себя и с терпением понести покаянный труд, который будет врачевать душу. Часто советуют читать покаянный канон и в молитве от сердца оплакивать свой грех. Особенно уместно обращаться в молитве к Божией Матери, прося у Неё помощи и ходатайства о прощении.

«Канон умилительный ко Пресвятей Богородице, чтомый женою, загубившею чадо во утробе своей», который Священный Синод утвердил 24 сентября 2021 года, помогает осознать страшный поступок и устремиться с надеждой в тихую пристань покаяния и исправления своей жизни.

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