«Всё, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины»
Украинские власти решили отложить ликвидацию УПЦ на послевоенное время. При этом они не скрывают, что уничтожат каноническую Церковь при первой же возможности…
Верховная Рада Украины пока не будет рассматривать законопроект о запрете Украинской Православной Церкви на территории всей страны. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс.
«Несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение (..), мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество», — сказал он в интервью агентству «РБК–Украина».
По словам спикера, власти опасаются появления на Украине тех, кого подозревают в нелояльности и симпатиях к России. «Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы», — пояснил Стефанчук.
В свою очередь, глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов дал понять, что гонения на каноническую Церковь на Украине начнутся сразу, как только у украинских властей появится для этого хоть какая-то возможность. Причём делать это будут «простые украинцы». Об этом он сказал в ходе всеукраинского телемарафона, сообщает «Союз православных журналистов».
«Я считаю, что это будут делать миряне. И они обязательно сделают. Потому что всё, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины», — заявил секретарь СНБО, говоря о запрете деятельности УПЦ.
«У нас дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается Церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства», — резюмировал Данилов.
«Всё, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины» Украинские власти решили отложить ликвидацию УПЦ на послевоенное время. При этом они не скрывают, что уничтожат каноническую Церковь при первой же возможности...