Украинские власти решили отложить ликвидацию УПЦ на послевоенное время. При этом они не скрывают, что уничтожат каноническую Церковь при первой же возможности…

«Всё, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины»

Верховная Рада Украины пока не будет рассматривать законопроект о запрете Украинской Православной Церкви на территории всей страны. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс.

«Несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение (..), мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество», — сказал он в интервью агентству «РБК–Украина».

По словам спикера, власти опасаются появления на Украине тех, кого подозревают в нелояльности и симпатиях к России. «Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы», — пояснил Стефанчук.

В свою очередь, глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов дал понять, что гонения на каноническую Церковь на Украине начнутся сразу, как только у украинских властей появится для этого хоть какая-то возможность. Причём делать это будут «простые украинцы». Об этом он сказал в ходе всеукраинского телемарафона, сообщает «Союз православных журналистов».

«Я считаю, что это будут делать миряне. И они обязательно сделают. Потому что всё, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины», — заявил секретарь СНБО, говоря о запрете деятельности УПЦ.

«У нас дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается Церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства», — резюмировал Данилов.

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