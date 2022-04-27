Печально, но чем дольше длится вооружённый конфликт на Украине, тем активнее украинские власти стараются использовать Украинскую Православную Церковь в своих политических целях. Украинские чиновники не скрывают, что в случае прекращения военных действий они быстро расправятся с неугодной им Церковью, но пока они хотят втянуть её в ряд провокаций против России.

Так, все последние недели в Киеве ломают голову над тем, как вызволить из окружения на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских военных из националистических батальонов. Сдаваться украинские власти им запретили, но и вести боевые действия они уже по сути не могут. И единственное, что их пока спасает — это информация о том, что вместе с ними в окружении в подвалах завода якобы находятся гражданские, что сковывает действия российской армии.

Выпускать гражданских по неоднократно предлагаемому Россией «зелёному коридору» националисты под разными предлогами отказываются, а потому в ход идут различные провокации. К сожалению, участником одной из таких провокаций стал и Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий, который в дни Страстной седмицы выступил с неожиданным и совершенно неосуществимым обращением:

«С глубокой грустью наблюдаю за тем, что в эти дни происходит в городе Мариуполе. Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы. До сегодняшнего дня в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим требуется срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения.

В связи с этим Украинская Православная Церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу «Азовсталь» в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и унести тела погибших.

Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до дня Светлого Христового Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия".

На самом деле Киеву не нужен никакой «зелёный коридор» для спасения гражданских лиц из подвалов «Азовстали». С политической точки зрения для украинских властей было бы предпочтительней, чтобы российская армия пошла на штурм завода и уничтожила всех украинских военных, которых потом можно было бы объявить героями, обвинив попутно Москву в уничтожении мирных граждан. Свободный выход гражданских из «Азовстали», как и добровольная сдача в плен украинских военных, для Киева — это настоящая катастрофа, которая больно ударит по моральному духу украинской армии, а потому они сделают всё, чтобы постараться похоронить в Мариуполе своих же военнослужащих и гражданских.

Нам же приходится констатировать, что в этих политических играх вокруг Мариуполя оказался замешан и Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Русская линия