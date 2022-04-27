Патриарх Сербский Порфирий: «Мы готовы сделать всё возможное, чтобы поддержать Русскую Православную Церковь и верующий народ в России и на Украине»

27 апреля 2022 года состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием при помощи средств видеосвязи, сообщает Патриархия.Ru.

Со стороны Русской Православной Церкви в разговоре также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.

От Сербской Церкви участвовал епископ Бачский Ириней.

Предстоятели двух Церквей обменялись пасхальными приветствиями и сердечными поздравлениями со Светлым Христовым Воскресением.

В ходе продолжительной братской беседы состоялось обсуждение событий, происходящих на Украине. Особое внимание собеседники уделили гуманитарной ситуации на Донбассе. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Сербского Патриарха за поддержку и солидарность с канонической Украинской Православной Церковью. «Есть уверенность, что в это трудное время Сербская Церковь с нами», — сказал Его Святейшество.

Предстоятель Русской Православной Церкви, в частности, с благодарностью отметил церковную помощь беженцам из Украины, которые прибывают в страны, духовно окормляемые Сербским Патриархатом. Отдельно был упомянут организованный в сербских храмах по благословению Святейшего Патриарха Порфирия сбор пожертвований для дальнейшей передачи их канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию.

В продолжение разговора Святейший Патриарх Кирилл попросил собеседника передать слова благодарности Президенту Республики Сербии Александру Вучичу за помощь, которую сербское государство оказывает украинским беженцам.

Важной темой беседы стала ситуация, в которой находится Украинская Православная Церковь: Святейший Патриарх Кирилл рассказал Святейшему Патриарху Порфирию о трудном положении канонической Церкви, о притеснениях, которым она подвергается. «Я склоняю голову перед подвигом нашего духовенства», — добавил Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх Порфирий сказал, что события на Украине напрямую касаются его сердца, сердец собратьев-архиереев и всего православного сербского народа, который также пережил тяжелые испытания в конце XX века. «Мы разделяем ваши переживания, молимся о вас и готовы сделать всё возможное, чтобы поддержать Русскую Православную Церковь и верующий народ в России и на Украине», — отметил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Он также рассказал Святейшему Патриарху Кириллу об актуальных событиях церковной жизни Сербского Патриархата. Состоялось обсуждение ситуации в мировом Православии и в сфере межправославных отношений.

Стороны договорились продолжить братское общение в различных форматах.

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