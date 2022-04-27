В храме Архангела Михаила Гомеля совершили заупокойную литию по всем жертвам аварии на Чернобыльской АЭС…

В Белоруссии отметили 36-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2022 года, в 36-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, викарий Гомельской епархии епископ Светлогорский Амвросий совершил в храме Архангела Михаила г. Гомеля заупокойную литию по всем жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Патриархия.Ru.

Архиерею сослужили секретарь епархии протоиерей Георгий Алампиев, настоятель прихода протоиерей Игорь Ольшанов и духовенство епархии.

За богослужением молились представители командного состава Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также родственники жертв катастрофы.

По завершении богослужения все собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному на территории храма.

Храм Архангела Михаила — храм-памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, перенесенный в 2006 году силами личного состава Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь из выселенной зоны — деревни Вылево Добрушского района. Десять лет спустя, в 2016 году, на территории прихода храма были открыты памятник и мемориальная доска в память о погибших пожарных и выселенных населенных пунктах.

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