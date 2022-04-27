Русская линия
Сводка новостей от 27 апреля 2022

На радость православным верующим России
Папа Римский Франциск заявил, что его встреча с Патриархом Кириллом в Иерусалиме не состоится…

Патриарх Кирилл и папа ФранцискПапа Римский Франциск выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить. Такое заявление он сделал в опубликованном в минувшую пятницу интервью аргентинскому изданию La Nacion, сообщает ТАСС.

При этом свои отношения с Предстоятелем Русской Православной Церкви он охарактеризовал как «очень хорошие». «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с Патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сказал папа Франциск.

«Я всегда выступал за межрелигиозный диалог. Когда я был архиепископом Буэнос-Айреса, я налаживал плодотворный диалог между христианами, иудеями и мусульманами. Это была одна из инициатив, которыми я больше всего горжусь. Такую же политику я продвигаю в Ватикане. Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», — сказал понтифик.

Надо сказать, что в отличие от ОВЦС МП, где расстроились тем, что встреча не состоится и заявили о намерении продолжить усилия на этом направлении, большинство верующих Русской Православной Церкви восприняли эту новость с радостью, поскольку опасаются экуменического сближения церковной Москвы и Ватикана.

Русская линия

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