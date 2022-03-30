Набережная реки Невы может в обозримом будущем получить новую доминанту. На Синопской набережной собираются воссоздать Борисоглебскую церковь, снесённую в советские годы ради расширения дороги, сообщает газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Храм святых князей Бориса и Глеба был построен в 1882 году архитектором Михаилом Щуруповым. Церковь стояла на углу Синопской набережной и проспекта Бакунина. В 1975 году здание снесли. В интервью «Санкт-Петербургским ведомостям», опубликованном в 2015 году («Неуживчивый правдолюбец и неутомимый строитель» в номере от 17.07.2015), петербургский исследователь Николай Яковлев называл это событие «самой весомой утратой с градостроительной точки зрения», поскольку церковь была «прекрасно вписана высоким и мощным силуэтом в панораму Невы между Смольным и лаврой».

В отличие от многих случаев, когда храмы сносили лишь под предлогом расширения дорог (как это произошло, скажем, с колокольнями Новодевичьего монастыря и киновии Александро-Невской лавры), на месте Борисоглебской церкви действительно проложили западную проезжую часть Синопской набережной. А потому возродить храм на историческом месте нет никакой возможности. Тем не менее, найден компромисс.

Рядом — между проспектом Бакунина, Синопской набережной и безымянной дорогой — есть треугольный пятачок, занятый перехватывающей парковкой. На нем вполне может поместиться храм. Его проектированием сейчас занимается Михаил Мамошин. Он полагает, что от небольшого смещения относительно прежнего места храм только выиграет, поскольку будет замыкать ось новой трассы Синопской набережной.

«Все эти подвижки получили благословение митрополита Варсонофия», — добавил Михаил Мамошин. Кстати, небольшим участком воссозданная церковь будет захватывать исторические фундаменты, и внешне, и по размерам она должна полностью повторять утраченный оригинал. Торжественный вход в храм будет в зелёном партере, который появится со стороны площади Александра Невского.

Ктитором выступает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Ранее при его поддержке вернули исторической облик Свято-Троицкой церкви киновии Александро-Невской лавры, а в нынешнем году должны полностью завершить воссоздание с нуля Скорбященской церкви на проспекте Обуховской Обороны.

Русская линия