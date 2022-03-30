29 марта 2022 года в Иерусалиме прошла акция протеста, организованная Иерусалимским Патриархом Феофилом III с целью привлечь внимание мировой общественности к реальным угрозам, которым подвергается христианское присутствие в Святом граде и во всей Святой Земле в целом, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Два старинных паломнических дома Иерусалимского Патриархата на площади Яффских ворот — «Империал» и «Петра» — распахнули в этот день свои двери для глав и представителей христианских Церквей Святой Земли, официальных представителей православных Патриархатов в Иерусалиме, лидеров христианских общественных организаций Израиля, Палестины, США, Швеции и других стран мира, представителей дипломатического корпуса ряда стран и многочисленных христиан Иерусалима, которые собрались на акцию протеста, чтобы поддержать Иерусалимскую Православную Церковь в её усилиях по отстаиванию христианского присутствия в Иерусалиме.

Причиной митинга стал беспрецедентный рейдерский захват паломнического дома «Петра» представителями ортодоксальной иудейской организации «Атерет Коханим» (ивр. «Корона священников»), незаконно проникнувшими в здание и забаррикадировавшимися внутри.

Перед собравшимися на митинг выступили Иерусалимский Патриарх Феофил, Кустод Святой Земли Франческо Паттон и управляющий паломническими домами «Империал» и «Петра» Валид Даджани, которые призвали общественность не допустить захвата зданий христианского квартала Иерусалима иудеями и указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города и особенно так называемого «паломнического пути» — улицы, начинающейся от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня.

Как подчеркнул Патриарх Феофил, если здания, стоящие по обе стороны «паломнического пути», отойдут в собственность иудейских религиозных организаций, то эта ключевая улица Старого города, по которой миллионы паломников обычно совершают свой путь к величайшей святыне мира, может быть полностью блокирована для христиан. Кроме того, религиозные радикалы представляют собой реальную угрозу стабильности и здоровью всего общества, констатировал Блаженнейший Патриарх Феофил. Он напомнил, что христианская община Иерусалима постоянно страдает от преступлений на почве религиозной ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах.

Вот уже несколько лет Иерусалимская Православная Церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, на которые несправедливо претендуют иудейские радикальные общественные организации. Предыдущая подобная акция протеста состоялась 9 декабря 2021 года, когда главы христианских Церквей Иерусалима выступили перед множеством собравшихся христиан Иерусалима с балкона паломнического дома «Империал» с заявлением о недопустимости пересмотра сложившегося статус-кво Старого города.

Спустя несколько дней, 13 декабря 2021 г., тринадцать христианских Патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с совместным заявлением, обратив внимание государственных властей и общественности на угрозу христианскому присутствию в Святой Земле, вызванную деятельностью радикальных группировок, — на факты физических нападений и оскорблений в отношении духовенства, атак на христианские храмы и актов вандализма в отношении святынь, а также на попытки нарушить целостность и культурное своеобразие христианского квартала Старого города с целью изгнать, в конечном итоге, христианскую общину из Иерусалима. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Иерусалимской Патриархии, а также в печатных и сетевых церковных ресурсах Иерусалима. В начале 2022 г. представители Русской Духовной Миссии передали Иерусалимскому Патриарху перечень актов вандализма, имевших место в русских храмах в Святой Земле в течение 2021 года.

По факту рейдерского захвата паломнического дома Иерусалимского Патриархата «Петра», совершенного 29 марта 2022 года, инициировано судебное производство.

Русская линия