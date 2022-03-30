Русская линия
Сводка новостей от 30 марта 2022

Иерусалимский Патриарх Феофил: «Христианское присутствие в Иерусалиме подвергается реальной угрозе»
29 марта 2022 года радикальные иудеи осуществили попытку рейдерского захвата паломнического дома Иерусалимского Патриархата «Петра», что вызвало протесты христиан на Святой Земле…

Иерусалимский Патриарх Феофил возглавил акцию протеста в Иерусалиме29 марта 2022 года в Иерусалиме прошла акция протеста, организованная Иерусалимским Патриархом Феофилом III с целью привлечь внимание мировой общественности к реальным угрозам, которым подвергается христианское присутствие в Святом граде и во всей Святой Земле в целом, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Два старинных паломнических дома Иерусалимского Патриархата на площади Яффских ворот — «Империал» и «Петра» — распахнули в этот день свои двери для глав и представителей христианских Церквей Святой Земли, официальных представителей православных Патриархатов в Иерусалиме, лидеров христианских общественных организаций Израиля, Палестины, США, Швеции и других стран мира, представителей дипломатического корпуса ряда стран и многочисленных христиан Иерусалима, которые собрались на акцию протеста, чтобы поддержать Иерусалимскую Православную Церковь в её усилиях по отстаиванию христианского присутствия в Иерусалиме.

Причиной митинга стал беспрецедентный рейдерский захват паломнического дома «Петра» представителями ортодоксальной иудейской организации «Атерет Коханим» (ивр. «Корона священников»), незаконно проникнувшими в здание и забаррикадировавшимися внутри.

Перед собравшимися на митинг выступили Иерусалимский Патриарх Феофил, Кустод Святой Земли Франческо Паттон и управляющий паломническими домами «Империал» и «Петра» Валид Даджани, которые призвали общественность не допустить захвата зданий христианского квартала Иерусалима иудеями и указали на необходимость сохранения статус-кво Старого города и особенно так называемого «паломнического пути» — улицы, начинающейся от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба Господня.

Как подчеркнул Патриарх Феофил, если здания, стоящие по обе стороны «паломнического пути», отойдут в собственность иудейских религиозных организаций, то эта ключевая улица Старого города, по которой миллионы паломников обычно совершают свой путь к величайшей святыне мира, может быть полностью блокирована для христиан. Кроме того, религиозные радикалы представляют собой реальную угрозу стабильности и здоровью всего общества, констатировал Блаженнейший Патриарх Феофил. Он напомнил, что христианская община Иерусалима постоянно страдает от преступлений на почве религиозной ненависти, а также от закулисной тактики запугивания и систематических попыток ограничить возможность христиан оставаться в своих исторических домах и районах.

Вот уже несколько лет Иерусалимская Православная Церковь пытается отстоять свои права на несколько паломнических домов в христианском квартале Иерусалима, на которые несправедливо претендуют иудейские радикальные общественные организации. Предыдущая подобная акция протеста состоялась 9 декабря 2021 года, когда главы христианских Церквей Иерусалима выступили перед множеством собравшихся христиан Иерусалима с балкона паломнического дома «Империал» с заявлением о недопустимости пересмотра сложившегося статус-кво Старого города.

Спустя несколько дней, 13 декабря 2021 г., тринадцать христианских Патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с совместным заявлением, обратив внимание государственных властей и общественности на угрозу христианскому присутствию в Святой Земле, вызванную деятельностью радикальных группировок, — на факты физических нападений и оскорблений в отношении духовенства, атак на христианские храмы и актов вандализма в отношении святынь, а также на попытки нарушить целостность и культурное своеобразие христианского квартала Старого города с целью изгнать, в конечном итоге, христианскую общину из Иерусалима. Текст заявления был опубликован на официальном сайте Иерусалимской Патриархии, а также в печатных и сетевых церковных ресурсах Иерусалима. В начале 2022 г. представители Русской Духовной Миссии передали Иерусалимскому Патриарху перечень актов вандализма, имевших место в русских храмах в Святой Земле в течение 2021 года.

По факту рейдерского захвата паломнического дома Иерусалимского Патриархата «Петра», совершенного 29 марта 2022 года, инициировано судебное производство.

Русская линия

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Иерусалимский Патриарх Феофил: «Христианское присутствие в Иерусалиме подвергается реальной угрозе»
29 марта 2022 года радикальные иудеи осуществили попытку рейдерского захвата паломнического дома Иерусалимского Патриархата «Петра», что вызвало протесты христиан на Святой Земле...

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