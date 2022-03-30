В Русской Православной Церкви собрали 96 миллионов рублей и свыше 220 тонн помощи для беженцев и пострадавших в зоне конфликта на Украине…

Епископ Верейский Пантелеимон: «Очень многие помогают, хотят помочь, и мы надеемся, что объем помощи будет увеличиваться»

К 29 марта 2022 года более 100 тонн гуманитарной помощи — продукты, воду, средства гигиены, вещи первой необходимости — представители Русской Православной Церкви направили в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, также значительную часть помощи священники, сестры милосердия и православные добровольцы привозят в государственные и церковные пункты временного размещения, развернутые на территории России. В общей сложности к 29 марта Русская Православная Церковь передала свыше 220 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, сообщает Патриархия.Ru.

В Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению начали поступать средства, которые собирались по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех российских храмах и монастырях 6, 13 и 20 марта для помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта.

Средства жертвуют и частные лица, и представители бизнеса: по инициативе Владимира Потанина 25 млн рублей на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям направила компания «Норильский никель». 2 961 319 рублей поступило к 29 марта через смс на короткий номер 3443 (пожертвования отправляются с коротким словом «Беженцы», например: «Беженцы 300»). К 29 марта Церковью собрано свыше 96 млн рублей, из них более 20 млн уже направлены на закупку гуманитарной помощи и решение адресных просьб людей.

«Мы помогаем и на территории России, и в зоне конфликта. Прежде всего, стараемся найти пути передачи помощи в самые пострадавшие районы, где у людей совсем ничего нет. Прямо сейчас формируем новые партии помощи в Харьковскую область, в Мариуполь, в Мелитополь, в Донецк. В усиленном режиме организован сбор гуманитарной помощи в приграничных епархиях. Собранная на сегодня сумма, мы надеемся, достаточно скоро увеличится. Из епархий продолжают поступать пожертвования, собранные в российских храмах по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Очень многие помогают, хотят помочь, и мы надеемся, что объем помощи будет увеличиваться», — сказал председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.

К 29 марта свыше 60 тонн гуманитарной помощи Белгородская епархия направила мирным жителям в Харьковскую область. Свыше 20 тонн Церковь передала пострадавшим в Луганскую область. Помощь оказывается не только частным лицам, но и медицинским учреждениям и интернатам.

В ближайших планах — передача крупной партии гуманитарной помощи в Донецк и Мариуполь, несколько машин с продуктами, средствами гигиены направила Симферопольская епархия при поддержке Синодального отдела по благотворительности в Мелитополь.

Помощь беженцам и мирным жителям в зоне конфликта оказывают не только епархии, храмы и монастыри, но и православные организации: «Дом для мамы» московской православной службы «Милосердие», «Православные добровольцы», «Союз православных женщин», издательство «Никея» и другие. Православные организации направили свыше 60 тонн гуманитарной помощи для жителей пострадавших приграничных территорий Белгородской и Харьковской областей, а также для сирот Донбасса в Воронежской и Ростовской области.

C февраля 2022 года Церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Священники, сестры милосердия и добровольцы в 44 епархиях Русской Православной Церкви помогают более 23 тыс. беженцам, проживающих в пунктах временного размещения.

Предложить свою помощь или обратиться за помощью в связи со сложившейся острой ситуацией вы можете по номеру горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70 70 222.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования. Например, «Беженцы 300».

Актуальная информация о возможностях помощи в епархиях на территории России собрана на специальной странице сайта Синодального отдела по благотворительности.

Русская линия