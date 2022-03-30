Русская линия
Сводка новостей от 30 марта 2022

В городе на Неве простились с погибшим протоиереем Олегом Артёмовым
Президент России наградил военного священника, погибшего при обстреле ВСУ, орденом Мужества посмертно…

Протоиерей Олег АртёмовВ Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в среду состоялось прощание с протоиереем Олегом Артемовым, погибшим 24 марта при обстреле Белгородской области со стороны украинских военных, сообщает Интерфакс.

В храме был зачитан указ президента России Владимира Путина о награждении погибшего священнослужителя орденом Мужества (посмертно). Орден передали вдове священника.

Гроб с телом отца Олега был пронесён вокруг храма в сопровождении священнослужителей и воинов. Похороны прошли на Серафимовском кладбище Петербурга.

Протоиерей Олег Артемов был клириком военного благочиния Санкт-Петербургской епархии. В последние годы служил в храме великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге. Находясь в служебной командировке на границе с Украиной, погиб 24 марта на 66-м году жизни в районе села Журавлевки Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ из реактивной установки «Смерч».

Русская линия

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В городе на Неве простились с погибшим протоиереем Олегом Артёмовым
Президент России наградил военного священника, погибшего при обстреле ВСУ, орденом Мужества посмертно...

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