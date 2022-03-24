Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2022

Супруга тяжелобольного Яна Таксюры просит срочно освободить его из СИЗО Киева
Лариса Сыва заявила, что «возможности получить нормальную медицинскую помощь у него нет, в госпитализации ему отказывают»…

Ян ТаксюрКиевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской Православной Церкви Ян Таксюр находится в СИЗО Киева в критическом состоянии, при этом в госпитализации и необходимой медицинской помощи ему отказывают. Видеообращение с просьбой к международным правозащитным организациям посодействовать освобождению Таксюры записала его супруга Лариса Сыва, видео разместил во вторник в своем Telegram-канале протоиерей Андрей Ткачев, сообщает ТАСС.

«Известный украинский православный публицист, телеведущий, литератор, поэт Ян Таксюр, мой муж, сейчас находится в Лукьяновском СИЗО в очень тяжёлом состоянии здоровья. У него состояние, близкое к онкологии, <…> гипертония и слабое сердце. Во всё время пребывания в СИЗО он жалуется на совершенно невыносимые боли. Все обезболивающие лекарства, которые я приношу, ему не помогают. <…> Сегодня утром муж мне сказал по телефону, что он до освобождения не доживёт — в камере душно, и у него не выдерживает сердце», — рассказала супруга.

Жена Таксюры заявила, что «возможности получить нормальную медицинскую помощь у него нет, в госпитализации ему отказывают». По словам супруги, все усилия адвокатов ни к чему не приводят.

«Я прошу немедленно освободить моего мужа по состоянию здоровья, оказать ему необходимую медицинскую помощь. Если есть возможность обратиться к международным правозащитным организациям, — пожалуйста, помогите нам», — сказала женщина.

Таксюр пропал 10 марта, позднее стало известно, что он помещён в киевское СИЗО. Некоторые СМИ сообщали, что журналист был задержан СБУ и его подозревают в госизмене. Журналист и телеведущий неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) и Константинопольского Патриархата.

Русская линия

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