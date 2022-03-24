Митрополит Черкасский Феодосий: «Скорблю и прошу отпустить Яна Таксюру домой или в больницу. Если это необходимо, мы готовы взять его на поруки»

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий записал видеообращение, в котором ходатайствовал об освобождении православного писателя, поэта, публициста и журналиста Яна Таксюры, сообщает «Союз православных журналистов».

«С давних времён Киевской Руси духовенству принадлежало право ходатайствовать перед сильными мира сего об осуждённых и опальных гражданах. Более того, это не только право митрополитов и епископов, но и обязанность, особенно, если опальный человек был пожилым, или его здоровье было в опасности. В связи с этим, пользуясь своим древним правом, я, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, обращаюсь к президенту Украины ВладимируЗеленскому, к силовым структурам и всем, от кого это зависит. Прошу отпустить из Лукьяновского СИЗО украинского писателя, поэта и журналиста Яна Таксюра», — сказал владыка Феодосий.

«Этого человека я знаю много лет, он настоящий патриот своей Родины. И оказаться в тюрьме на семидесятом году жизни с онкозаболеванием — это ужасно. Каждый человек, кто знает его, никогда не сможет поверить в то, что он, во-первых, злодей, а во-вторых, что его нужно было так жёстко изолировать от общества, от семьи, от врачей и адвокатов. Его личность, как журналиста, может стать перед всем миром свидетельством отношения к свободе слова в нашей стране. А если он, не дай Бог, погибнет в тюрьме, его смерть ляжет несмываемым пятном на долю всех, кто был причастен к этому», — отметил архипастырь.

«Скорблю и прошу отпустить Яна Таксюра домой или в больницу. Если это необходимо, мы готовы взять его на поруки. Сохраним жизнь честного, интеллигентного и скромного человека. Таких сейчас почти уже не осталось», — такими словами владыка завершил свое обращение к Владимиру Зеленскому.

Русская линия