Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2022

Митрополит Черкасский Феодосий: «Скорблю и прошу отпустить Яна Таксюру домой или в больницу. Если это необходимо, мы готовы взять его на поруки»
Правящий архиерей Черкасской епархии УПЦ обратился к президенту Украины с просьбой отпустить из СИЗО больного раком престарелого православного публициста…

Митрополит Черкасский и Каневский ФеодосийМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий записал видеообращение, в котором ходатайствовал об освобождении православного писателя, поэта, публициста и журналиста Яна Таксюры, сообщает «Союз православных журналистов».

«С давних времён Киевской Руси духовенству принадлежало право ходатайствовать перед сильными мира сего об осуждённых и опальных гражданах. Более того, это не только право митрополитов и епископов, но и обязанность, особенно, если опальный человек был пожилым, или его здоровье было в опасности. В связи с этим, пользуясь своим древним правом, я, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, обращаюсь к президенту Украины ВладимируЗеленскому, к силовым структурам и всем, от кого это зависит. Прошу отпустить из Лукьяновского СИЗО украинского писателя, поэта и журналиста Яна Таксюра», — сказал владыка Феодосий.

«Этого человека я знаю много лет, он настоящий патриот своей Родины. И оказаться в тюрьме на семидесятом году жизни с онкозаболеванием — это ужасно. Каждый человек, кто знает его, никогда не сможет поверить в то, что он, во-первых, злодей, а во-вторых, что его нужно было так жёстко изолировать от общества, от семьи, от врачей и адвокатов. Его личность, как журналиста, может стать перед всем миром свидетельством отношения к свободе слова в нашей стране. А если он, не дай Бог, погибнет в тюрьме, его смерть ляжет несмываемым пятном на долю всех, кто был причастен к этому», — отметил архипастырь.

«Скорблю и прошу отпустить Яна Таксюра домой или в больницу. Если это необходимо, мы готовы взять его на поруки. Сохраним жизнь честного, интеллигентного и скромного человека. Таких сейчас почти уже не осталось», — такими словами владыка завершил свое обращение к Владимиру Зеленскому.

Русская линия

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Митрополит Черкасский Феодосий: «Скорблю и прошу отпустить Яна Таксюру домой или в больницу. Если это необходимо, мы готовы взять его на поруки»
Правящий архиерей Черкасской епархии УПЦ обратился к президенту Украины с просьбой отпустить из СИЗО больного раком престарелого православного публициста...

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