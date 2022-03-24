Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2022

Имя Святейшего Патриарха Кирилла возносится во всех приходах и монастырях Русской Зарубежной Церкви
В канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ опровергли слухи о том, что в православных храмах за рубежом якобы перестали поминать Предстоятеля РПЦ…

Курско-Коренная икона Божией МатериВ связи с публикацией в некоторых СМИ и соцсетях сообщений о том, что в храмах РПЦЗ якобы перестали поминать имя Предстоятеля Русской Православной Церкви, канцелярия Архиерейского Синода РПЦЗ вынуждена была выступить с опровержением этих нелепых домыслов.

«На этой неделе распространялись слухи о прекращении в ряде приходов Русской Зарубежной Церкви поминовения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, якобы получившем благословение Архиерейского Синода. Данное сообщение абсолютно не соответствует действительности: Архиерейский Синод не заседал на этой неделе, ни принимал подобного рода решений, — говорится в заявлении.

Согласно Акту о каноническом общении, подписанному Святейшим Патриархом Алексием II и митрополитом Лавром в 2007 году, имя Предстоятеля Русской Православной Церкви возносится во всех приходах и монастырях Русской Зарубежной Церкви. Эти приходы и монастыри окормляют многочисленных православных верующих из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Казахстана и других стран.

Ныне архипастыри, клир, монашествующие и паства нашей Церкви объединены в молитве о скорейшем прекращении военных действий и наступлении мира, при этом стараясь оказывать необходимую поддержку украинским беженцам и переселенцам посредством сбора материальной и гуманитарной помощи. Собранные средства будут пересылаться Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием".

Русская линия

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Имя Святейшего Патриарха Кирилла возносится во всех приходах и монастырях Русской Зарубежной Церкви
В канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ опровергли слухи о том, что в православных храмах за рубежом якобы перестали поминать Предстоятеля РПЦ...

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