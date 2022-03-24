Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2022

«То, что они делают, это уже поздно»
Мэр украинского города Хмельницкий Александр Симчишин пообещал, что СБУ в ближайшее время ликвидирует каноническую УПЦ…

Александр СимчишинУкраинские чиновник, мэр города Хмельницкий Хмельницкой области Украины Александр Симчишин выступил с видеообращением, в котором дал понять, что уже в ближайшее время, несмотря на продолжающиеся военных действия, украинские националисты и спецслужбы сделают всё, чтобы ликвидировать каноническую УПЦ, сообщает «Союз православных журналистов».

При этом от расправы украинским архиереям не поможет даже то, что они занимают патриотическую позицию во время боевых действий, помогают беженцам, а некоторые прекратили поминать Святейшего Патриарха Кирилла.

«У Церкви сегодня много попыток что-то сделать: заявления, заверения о разрыве общения. Я думаю, что им можно дать день-два, но то, что они делают, это уже поздно. Но скоро сработают наши правоохранительные органы, наши службы безопасности, и в Украине будет украинская поместная церковь, украинские политические партии, и всё будет украинское. Иначе быть не может. Только тогда мы победим», — заявил мэр Хмельницкого.

По его мнению, поместную церковь на Украине нужно было создавать ещё в 2014 году. Однако тогда украинские власти не решились на открытые силовые действия. Теперь, судя по всему, они к этому готовы.

Русская линия

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