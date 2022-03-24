Заявление прозвучало на Архиерейском Соборе накануне прибытия в Польшу Константинопольского Патриарха Варфоломея…

Польская Православная Церковь призвала собрать совещание Предстоятелей Поместных Церквей для обсуждения положения дел в Православии

22 марта 2022 года в Варшаве под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польский Саввы прошла весенняя сессия Священного Собора епископов Польской Православной Церкви, на которой присутствовали все польские архиереи, сообщает сайт ППЦ.

Соборное заседание касалось, как дел внешних, так и внутренних. При этом из внешних были приняты следующие решения:

1. Принята к сведению информация Святейшего Патриарха Варфоломея о канонизации новых святых в Константинопольском Патриархате.

2. Члены Собора были ознакомлены о прибытии в Польшу Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея.

3. Дана оценка текущих позиций отдельных Поместных Церквей о положении дел в Православии в современном мире. Было решено обратиться ко всем Предстоятелям Поместным Церквам с предложением провести встречу для обсуждения сложившейся ситуации.

4. Члены Собора ознакомились с текущей религиозно-социальной ситуацией на Украине, по итогам чего было принято обращение с призывом к России остановить военные действия.

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