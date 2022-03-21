20 марта 2022 года, в Неделю 2-ю Великого поста, Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III принимал поздравления в связи с днем тезоименитства, который приходится на 22 марта, день памяти Сорока мучеников Севастийских, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

В воскресный день Блаженнейший Патриарх Феофил возглавил Божественную литургию в Кафоликоне иерусалимского Храма Воскресения Христова.

Его Блаженству сослужил сонм архиереев Иерусалимской Православной Церкви, духовенство Святогробского братства, клирики Иерусалимского Патриархата, представители Православных Церквей в Святом граде. От Русской духовной миссии в Иерусалиме в богослужении принял участие казначей миссии иеромонах Афанасий (Букин).

По окончании богослужения в Большом тронном зале Иерусалимской Патриархии состоялся торжественный прием, в котором приняли участие начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), сотрудники миссии игумен Никон (Головко), иеромонах Дометиан (Маркарян), иеромонах Афанасий (Букин) и диакон Илия Драчук.

Официальное поздравление от иерархов и паствы Иерусалимской Православной Церкви зачитал генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, затем с поздравительной речью выступил генеральный консул Греции в Иерусалиме Евангелос Велиорас.

Представители Русской духовной миссии зачитали поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, говорится:

«Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель у престола Божия!

Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством.

Взирая на подвиг Вашего небесного покровителя мученика Феофила Севастийского, претерпевшего страдания и смерть ради Господа Иисуса Христа, Вы мужественно и с упованием на Бога несете нелегкий крест Патриаршего служения. Отрадно свидетельствовать, что, со тщанием трудясь на пользу Святой Церкви, Вы неизменно стремитесь быть образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4:12).

В сей праздничный день молюсь о ниспослании Вашему Блаженству доброго здравия, мира, долголетия и обильной помощи Божией в дальнейшем Первосвятительском делании".

Представители миссии также передали Его Блаженству поздравительный адрес от Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Затем сотрудники Русской духовной миссии поздравили Предстоятеля Иерусалимской Церкви с днем тезоименитства, преподнесли букет цветов и подарки, а также испросили благословение на дальнейшие труды на церковно-дипломатическом поприще.

Русская линия