В Русской Православной Церкви рассматривают возможность изменения даты и формата проведения Архиерейского Собора, который был запланирован на май этого года, сообщает Интерфакс.

«Собор намечался ещё на ноябрь, но тогда из-за тяжёлой эпидемической ситуации он был перенесён. Сейчас возникли другие сложности: очень вероятно, что многие архиереи не смогут прибыть в Москву из-за возникших транспортных ограничений. Так что мы будем мониторить ситуацию и в нужный момент примем решение о том, как будем проводить Архиерейский Собор и когда его проводить», — заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, есть несколько вариантов. Один вариант — провести Собор в назначенный срок, другой — перенести его на более позднее время (может быть, на осень), а третий вариант — это предусмотреть какое-то дистанционное участие части архиереев.

«Все эти факторы мы должны будем взвесить для того, чтобы принять соответствующее решение», — резюмировал митрополит Иларион.

Русская линия