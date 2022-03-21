Митрополит Запорожский Лука выступил в защиту Яна Таксюра
Владыка попросил молитв о здравии 70-летнего православного публициста, который вот уже десять дней находится в СИЗО в Киеве без предъявления каких-либо обвинений…
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Telegram-канале заявил, что не понимает причину ареста православного публициста Яна Таксюра, который все последние годы выступал в защиту канонической Украинской Православной Церкви, сообщает «Союз православных журналистов».
«Я не знаю, в чём причина ареста моего хорошего знакомого Яна Таксюра, но я знаю точно одно — этот человек любит Украину. Яна Ильича знаю, как настоящего патриота, для которого наша Родина — родная мать. Всё, о чем он писал и говорил публично, было прежде всего его видением и болью в сердце за будущее нашей Родины. Является ли это поводом для того, чтобы содержать его под стражей, я не имею право судить», — отметил митрополит Лука.
«Жернова нынешней войны перемалывают судьбы многих людей. Люди пропадают без вести, гибнут от взрывов снарядов, голода, обезвоживания, под развалинами своих жилищ. Но есть и те, о которых говорят „лес рубят, щепки летят“, из-за того, что их понимание жизни отличается от того, каким её понимают некоторые политические силы», — добавил он.
Иерарх УПЦ отметил, что в итоге Бог всё расставит по своим местам и воздаст каждому по его делам. «Жаждущие правды насытятся, чистые сердцем увидят Бога, а изгнанные за правду наследуют Царство Небесное», — добавил он.
Митрополит Лука попросил молитв о здравии Яна Таксюра, у журналиста онкология, и он сильно страдает от боли.
Следует отметить, что владыка стал единственным архиереем УПЦ, который в столь непростые для канонической Церкви времена осмелился вступиться за престарелого публициста, который страдает от рака и нуждается в постоянном наблюдении врачей. При этом в своих высказываниях митрополит Лука был крайне осторожен, поскольку участь Яна Таксюра сегодня может ожидать практически каждого украинского архиерея. Ведь сегодня на Украине представители «ПЦУ» требуют полного запрета УПЦ.
Митрополит Запорожский Лука выступил в защиту Яна Таксюра Владыка попросил молитв о здравии 70-летнего православного публициста, который вот уже десять дней находится в СИЗО в Киеве без предъявления каких-либо обвинений...