Владыка попросил молитв о здравии 70-летнего православного публициста, который вот уже десять дней находится в СИЗО в Киеве без предъявления каких-либо обвинений…

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Telegram-канале заявил, что не понимает причину ареста православного публициста Яна Таксюра, который все последние годы выступал в защиту канонической Украинской Православной Церкви, сообщает «Союз православных журналистов».

«Я не знаю, в чём причина ареста моего хорошего знакомого Яна Таксюра, но я знаю точно одно — этот человек любит Украину. Яна Ильича знаю, как настоящего патриота, для которого наша Родина — родная мать. Всё, о чем он писал и говорил публично, было прежде всего его видением и болью в сердце за будущее нашей Родины. Является ли это поводом для того, чтобы содержать его под стражей, я не имею право судить», — отметил митрополит Лука.

«Жернова нынешней войны перемалывают судьбы многих людей. Люди пропадают без вести, гибнут от взрывов снарядов, голода, обезвоживания, под развалинами своих жилищ. Но есть и те, о которых говорят „лес рубят, щепки летят“, из-за того, что их понимание жизни отличается от того, каким её понимают некоторые политические силы», — добавил он.

Иерарх УПЦ отметил, что в итоге Бог всё расставит по своим местам и воздаст каждому по его делам. «Жаждущие правды насытятся, чистые сердцем увидят Бога, а изгнанные за правду наследуют Царство Небесное», — добавил он.

Митрополит Лука попросил молитв о здравии Яна Таксюра, у журналиста онкология, и он сильно страдает от боли.

Следует отметить, что владыка стал единственным архиереем УПЦ, который в столь непростые для канонической Церкви времена осмелился вступиться за престарелого публициста, который страдает от рака и нуждается в постоянном наблюдении врачей. При этом в своих высказываниях митрополит Лука был крайне осторожен, поскольку участь Яна Таксюра сегодня может ожидать практически каждого украинского архиерея. Ведь сегодня на Украине представители «ПЦУ» требуют полного запрета УПЦ.

Русская линия