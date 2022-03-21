18 марта 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Открывая заседание, Святейший Владыка обратился к участникам со вступительным словом, в котором вновь коснулся трагических событий на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх, в частности, сказал:

«После нашей последней встречи прошло достаточно много времени, произошло большое количество событий. Сегодня нам предстоит принять ряд решений по повестке дня, но, кроме того, обменяться мнениями по поводу происходящего. В первую очередь, того, что происходит на Украине, и как это отражается на межправославных и межконфессиональных отношениях. Поделюсь информацией о своих встречах по видеосвязи с Папой Римским и с Архиепископом Кентерберийским, когда был очень детально обсужден, в первую очередь, вопрос безопасности людей на Украине, а также связанные с украинской темой отношения между православными и католиками. Все это важно в плане наших отношений с Католической Церковью, с англиканским сообществом и, конечно, важно в плане двусторонних отношений Патриарха с Предстоятелями этих Церквей. Полагаю, что встреча — хотя и по видеосвязи, но реальная встреча лицом к лицу — имела положительное значение и для сохранения добрых отношений между нашими Церквами, и с точки зрения формирования общего, насколько это возможно, подхода к ситуации на Украине.

Хотел бы также сказать, что происходящее на Украине требует от нас не только серьезного анализа с церковной точки зрения, но и наших молитв. И ещё раз подчеркнуть, что Русская Церковь, несмотря на очень негативный политический контекст, призвана сегодня сохранять духовное единство нашего народа — русского и украинского народов — как единого народа, вышедшего из Киевской купели Крещения. Это единство, несомненно, подвергается определенным опасностям в условиях военных действий, а если говорить о внешнем факторе, то интернет-пространство, информационное пространство также стало полем битвы, и в этом пространстве присутствует очень много дезинформации, прямой лжи, провокационных заявлений, которые способны возбудить негативные чувства людей, препятствуют скорейшему разрешению конфликта и примирению. И в этом контексте я считаю особенно важным то, что происходит сегодня в нашей Церкви — в Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, других странах. Полагаю, что позиция Церкви может стать реальным миротворческим фактором, положительно воздействующим на то, что происходит в братской для нас Украине. Мы должны особенно ревностно возносить молитвы о мире и, конечно, сопровождать нашу молитву конкретными делами. А самым конкретным и важным делом сегодня является оказание помощи тем, кто пострадал от этого конфликта, — в первую очередь беженцам, которые находятся, в том числе, и на территории Российской Федерации.

Помощь людям, страдающим от конфликта, встречает широкую общественную поддержку, и мы намерены умножать наши усилия, служа ближнему и внося тем самым вклад в примирение между нашими народами. Но в любых исторических условиях следует со тщанием нести наши обычные труды, к которым я всех и призываю. Это в первую очередь труд молитвы и непременные усилия к сохранению добрых отношений между народами, которые оказались вовлеченными в этот конфликт. Церковь не может нести никакого другого сигнала, кроме миротворческого, потому что везде наша паства — и по одну, и по другую сторону баррикад".

Русская линия