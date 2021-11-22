В этот день 100 лет назад генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев…

22 ноября 2021 года в Галлиполи священник Георгий Сергеев, ответственный за организацию окормления верующих Московского Патриархата на территории Турецкой Республики, отслужил панихиду по Белым воинам, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

В этот день 100 лет назад генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев, спустя ровно год после прибытия первых частей Русской Армии в Галлиполи.

В мае 2008 года Фонд Андрея Первозванного восстановил мемориал 342 россиянам, умершим в 1921 году во время пребывания в Галлиполи. Сооружение памятника по прежним чертежам поручили турецкой компании, которая взяла на себя обязательство восстановить его в короткие сроки. 10 января 2008 года, в Гелиболу состоялась торжественная церемония закладки в основание будущего монумента капсулы с обращением к потомкам. В мае того же года сопредседатели Попечительского совета программы Владимир Якунин и Александр Соколов вместе с губернатором турецкой провинции Чанаккале Орханом Курлы разрезали алую ленту на покрывале, скрывавшем восстановленный монумент.

К 100-летию основания галлиполийского братства 22 нобря в Галлиполи также открылась фотовыставка, посвященная «Галлиполийскому стоянию». В течение года она будет встречать посетителей в различных городах Турции и России.

Некоторые из фотографий, сделанных в 1921 году русскими людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в Галлиполи, были оцифрованы и воспроизведены в цветном варианте. Комментарии к фотографиям представлены на выставке на турецком и русском языках.

В памятных мероприятиях приняли участие представительница Фонда Андрея Первозванного Мелиса Мурат, официальные представители Генконсульства РФ в Стамбуле, мэр Галлиполи Мустафа Озаджар, генеральный секретарь Турецко-российского общественного форума, Чрезвычайный и Полномочный посол Эндер Арат, ректор университета г. Чанаккале проф. др. Сэдат Мурат, представитель Русского дома в Анкаре Роман Пенкин, представитель Дома турецко-русской дружбы Анкары Эрол Угурлу, представитель Фонда Андрея Первозванного Мелисса Мурат, а также проф. Айдын Ибрагимов, проф. Ведат Чалышкан, префект Галлиполи Бекир Абаджи, президент Федерации крымско-татарских НКО Унвер Сел, представитель Галлиполийского ТПП Хусейн Чакмак, члены исследовательского центра TURUSIA, директор по культуре и туризму региона Чанаккале при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики Мурат Йылмаз, российские соотечественники, проживающие в Галлиполи.

Открытие выставки состоялось по адресу Atatürk Cultural Center / Gelibolu.

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