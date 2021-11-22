Русская линия
Сводка новостей от 22 ноября 2021

Афонский монастырь Хиландар закрыл свои двери для паломников
Такое решение было принято в связи с «растущим числом заболевших ковидом»…

Монастырь ХиландарСербский православный монастырь Хиландар, находящийся на Святой Горе Афон, закрылся для посетителей в связи с растущим количеством зараженных COVID-19. Об этом в воскресенье сообщил Фонд святого монастыря Хиландар на Афоне, передаёт ТАСС.

На сайте Фонда появилось объявление об изменении режима приема паломников. «Из-за растущего числа заболевших коронавирусом в Хиландаре посещения монастыря откладываются на неопределённое время. Обо всех изменениях режима посещений управление монастыря будет заблаговременно оповещать общественность», — говорится в сообщении.

Ранее посещение сербского православного монастыря было возможно только после отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус, сделанного в пограничном с Автономным монашеским государством Святой Горы населенном пункте Уранополис. Теперь из-за распространения инфекции в самом монастыре посещения невозможны.

Русская линия

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