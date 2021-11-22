Российские чиновники, принимающие безапелляционные решения о вводе QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, своими действиями резко обострили и без того сложную ситуацию в российском обществе, спровоцировав его разделение на озлобленных друг на друга граждан, сделавших прививку и решивших пока не делать таковую.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее признал, что в России происходит целенаправленная дискриминация той части населения, которая не спешит вакцинироваться, и это, по его мнению, нормально, поскольку может побудить многих сделать прививку.

Однако, положение дел для властей в России не столь радужно, как может показаться Пескову, — на фоне резкого (в разы) роста цен на продукты и стройматериалы, регулярных утечек о вопиющих беззакониях сотрудников российских тюрем и правоохранительной системы, спровоцированная чиновниками озлобленность населения может привести к непредсказуемым и трагичным последствиям.

В настоящее время в российских СМИ постоянно появляется информация о конфликтах россиян в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Так, в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком, сообщает газета «Взгляд».

Инцидент произошёл в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондукторше сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».

По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.

В метро Казани также не пускают без QR-кода.

«В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком — семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».

22 ноября 2021 года в аэропорту Пулково в Петербурге полицейские в жёсткой форме задержали заслуженного тренера России по плаванию 63-х летнего Ильина только за то, что он отказался надеть маску.

«Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели „заломать“. Прошу максимально распространить», — написала российская пловчиха Виталина Симонова в Instagram. На опубликованной видеозаписи 63-летнего Ильина заковали в наручники, уложив на пол. В это время сама спортсменка требовала от сотрудников полиции освободить своего тренера.

В большинстве своём все эти люди — это никакие не оппозиционеры и противники власти, однако своими жёсткими мерами Кремль и чиновники на местах сами отталкивает от себя своих сторонников.

Русская линия