В интервью генеральному директору телеканала «Спас» Б.В. Корчевникову, вышедшем на канале «Россия 1» 20 ноября 2021 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в частности, ответил на вопрос о возможных причинах действий Патриарха Константинопольского Варфоломея, провоцирующих раскол мирового Православия, передает Патриархия.Ru.

«Думаю, есть две причины, — отметил Его Святейшество. — Первая — это абсолютно ложное самопонимание Патриарха Варфоломея, который считает себя лидером православного мира. С точки зрения православной экклесиологии он первый среди равных, но он считает себя не первым среди равных, а первым над всеми остальными. То есть он соблазняется той же идеей, реализация которой привела к разделению христианства на восточное и западное. И сейчас, не побоюсь сказать, по личной инициативе Патриарха Варфоломея эта же тема власти разделила уже Православную Церковь».

Святейший Патриарх Кирилл назвал это трагической страницей в истории Православной Церкви. «И всем нам, особенно Предстоятелям Поместных Православных Церквей, нужно сделать всё, чтобы вновь совершать совместно Божественную Евхаристию вокруг единого престола, укрепляя веру православную среди наших современников. Чтобы Церковь могла стать духовной силой, способной помогать человеку находить пути в этой очень непростой современной жизни», — уверен Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Православной Церкви также упомянул о другом факторе, который мог сильно повлиять на Патриарха Варфоломея, — факторе политическом. «Положение Константинопольского Патриархата всегда очень неустойчивое (когда я говорю „всегда“, я имею в виду, конечно, время после падения Византийской империи). Патриархат находился и до сих пор находится под контролем неправославных политических сил, и вообще Патриарх Варфоломей обязан, мне кажется, не то чтобы подчиняться, но соотносить свою позицию с тем либеральным контекстом, который существует в западноевропейских странах и Соединенных Штатах», — констатировал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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