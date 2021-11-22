Русская линия
Сводка новостей от 22 ноября 2021

Греческий мир
Патриарх Варфоломей поблагодарил Архиепископа Афинского Иеронима за признание украинских раскольников…

Патриарх Варфоломей и Архиепископ Афинский Иероним21 ноября 2021 года в Афинах Константинопольский патриарх Варфоломей поблагодарил Предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Афинского Иеронима за поддержку ПЦУ, сообщает СПЖ со ссылкой на «Orthodox Times».

После совместной Литургии в Афинском кафедральном соборе глава Фанара сообщил, что «с большой радостью находится среди братских иерархов и представителей государственной власти, неся безграничную любовь и благословение Матери-Церкви», после чего поблагодарил главу ЭПЦ за поддержку «в важнейших вопросах Православия».

«Иногда над нашими головами нависали тучи, но они не вызывали разрушительных осадков, а только дождь и эйфорию, плодотворный диалог и сосуществование по таким важнейшим вопросам Православия, как Священный и Великий Синод на Крите (Критский собор, — Ред.) и автокефалия на Украине. Во всяком случае, мы преодолели любые проблемы в отношениях благодаря нашей прочной связи», — сказал патриарх Варфоломей.

По его словам, во время его патриаршества «ничто не было лёгким», но «история призвала нас, и мы приняли это смиренно, со страхом и радостью, со вниманием и молитвой. Мы благодарим Вас снова и снова за уважение и поддержку Церкви».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Кирилл: Патриарх Варфоломей соблазнился стремлением к папской власти
Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на вопрос, почему Фанар пошёл по пути признания украинских раскольников...

В Галлиполи помянули Белых воинов
В этот день 100 лет назад генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев...

Дискриминация невакцинированных резко обострила напряжение в российском обществе
В Татарстане в общественном транспорте произошла череда конфликтов из-за проверок QR-кодов...

Греческий мир
Патриарх Варфоломей поблагодарил Архиепископа Афинского Иеронима за признание украинских раскольников...

Афонский монастырь Хиландар закрыл свои двери для паломников
Такое решение было принято в связи с «растущим числом заболевших ковидом»...

В Грузии появилась партия, выступающая за союз с Россией
В партию вошли сторонники консервативных христианских ценностей, выступающих против гей-парадов и прочих «западных ценностей»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского поэта-баснописца И.А.Крылова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика