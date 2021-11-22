21 ноября 2021 года в Афинах Константинопольский патриарх Варфоломей поблагодарил Предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Афинского Иеронима за поддержку ПЦУ, сообщает СПЖ со ссылкой на «Orthodox Times».

После совместной Литургии в Афинском кафедральном соборе глава Фанара сообщил, что «с большой радостью находится среди братских иерархов и представителей государственной власти, неся безграничную любовь и благословение Матери-Церкви», после чего поблагодарил главу ЭПЦ за поддержку «в важнейших вопросах Православия».

«Иногда над нашими головами нависали тучи, но они не вызывали разрушительных осадков, а только дождь и эйфорию, плодотворный диалог и сосуществование по таким важнейшим вопросам Православия, как Священный и Великий Синод на Крите (Критский собор, — Ред.) и автокефалия на Украине. Во всяком случае, мы преодолели любые проблемы в отношениях благодаря нашей прочной связи», — сказал патриарх Варфоломей.

По его словам, во время его патриаршества «ничто не было лёгким», но «история призвала нас, и мы приняли это смиренно, со страхом и радостью, со вниманием и молитвой. Мы благодарим Вас снова и снова за уважение и поддержку Церкви».

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