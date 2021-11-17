Госдепартамент США включил Россию в список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания, говорится в ежегодном докладе госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире, передаёт Интерфакс.

«Я выделяю Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан как страны, вызывающие особое беспокойство в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания», — говорится в коммюнике, опубликованном в среду на сайте Госдепа от имени госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Сложности со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью. Они требуют неотложного внимания международного сообщества», — добавил он.

В 2016 году, когда Россия также была в этом списке, авторы доклада подчеркивали, что российские власти в целом не ограничивают деятельность иудейских или христианских религиозных объединений, однако ограничивали деятельность мусульман, а также тоталитарных сект.

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