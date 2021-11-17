В сербской деревне Велика-Хоча (Косово и Метохия) осквернён памятник 84 сербам из общины Ораховац, похищенным и убитым албанцами. На мемориале сломан православный крест, опрокинут флагшток и сорван сербский флаг, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылокой на Канцелярию по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Мемориал в Велика-Хоче был открыт и освящён в 2001 году в память о ни в чём неповинных сербах, убитых и похищенных на территории этого муниципалитета в 1998—2000 годах. В Канцелярии рассказали о нежелании местной полиции расследовать подобные случаи нападения на сербские объекты и святыни.

«Это беспрецедентный акт насилия и безумия со стороны албанских экстремистов, которые не давали покоя живым сербам, а теперь не дают покоя их памятникам и могилам. О нём было сообщено в полицию Косово, и больше всего беспокоит тот факт, полицейские более часа не считали нужным выехать на место происшествия. Это достаточно говорит о препятствовании расследованию со стороны властей Приштины и нежелании надлежащим образом фиксировать преступления против сербов и их святынь», — говорится в заявлении Канцелярии по Косово и Метохии.

Отмечается, что уже не первый раз памятники пострадавшим сербам становятся целью вандалов, в феврале этого года был осквернен памятник сербским жертвам в Гораждеваце. «Такие мемориалы должны быть местами величайшего почитания и уважения, а не местами, где экстремисты будут устраивать свой пир ненависти», — говорится в заявлении.

6 ноября 2021 года, в Димитровскую субботу, в Косовска-Митровице были обнаружены разрушенные могилы на сербском кладбище в южной части города, которая находится под контролем албанских властей.

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