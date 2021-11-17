15 ноября в Нижнем Новгороде состоялось освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому, который был установлен у кафедрального собора в его честь летом 2021 года. Освящение приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода и 800-летию со дня рождения святого князя, сообщает сайт Нижегородской епархии.

Перед началом освящения к памятнику из собора Крестным ходом был принесён ковчег с частицей мощей святого Александра Невского. В шествии, которое возглавили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, участвовали викарии Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, благочинные округов, руководители отделов и другие клирики епархии, члены нижегородского Свято-Георгиевского общества хоругвеносцев.

Возле памятника, обратившись к присутствующим, глава Нижегородской митрополии сказал: «Сегодня для нас особый день. В год 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, в год 800-летия Нижнего Новгорода мы открываем и освящаем памятник великому сыну земли Русской. Сегодняшнее событие имеет большое духовное значение, но, кроме того, оно символично, потому что наш город имеет славное военное прошлое. Прежде всего, это организация нижегородского ополчения 1612 года, как пример мужества и готовности защищать родную землю. За века до Смутного времени святой князь Александр Невский, сражавшийся на полях брани, выступавший на политической арене, много потрудился для процветания родной земли. Мы видим в этих событиях связь историческую и духовную, как от столетия к столетию, от поколения к поколению передавались нравственные и духовные ценности — та основа, которая полагалась при создании святой Руси, а потом и России. И в наши дни, имея прекрасные примеры того, как единство служит укреплению и развитию страны, мы стараемся трудится в духе соработничества, чтобы наша родная земля, наш Нижний Новгород благоукрашались. Освящение памятника — это один из плодов совместных трудов, и конечно, дань памяти святому».

По словам Глеба Никитина, установка памятника стала важной частью развития территории Стрелки. «Многое было сделано в год 800-летия Нижнего Новгорода, и одним из самых ярких и знаменательных событий стало появление на Стрелке этой скульптурной композиции. Полностью обновилась и территория вокруг, было проведено масштабное благоустройство. Развитие Стрелки обязательно будет продолжено, в старинных пакгаузах скоро появится концертный зал», — подчеркнул глава региона. «Имя Александра Невского тесно связано с Нижегородской землей. Великий князь родился в год, когда был основан Нижний Новгород, а свой земной путь он окончил в Городце, на берегах Волги. В этот год нам особенно важно отдать дань памяти этому историческому деятелю», — добавил губернатор

Как отметил Юрий Шалабев, сложно представить более подходящее место для памятника Александру Невскому, чем у храма имени великого князя. «Такое чувство, что он был здесь всегда. Пространство Стрелки после его появления и благоустройства набережной обрело законченный вид. Хорошо, что в Нижнем Новгороде появляется всё больше мест, буквально пропитанных историей, и я благодарен горожанам за то, что они активно участвуют во всех проектах городского благоустройства и помогают менять город к лучшему», — заключил глава города.

Затем правящий архиерей совершил чин освящения монумента.

Ковчег с частицей мощей святого князя пребывал в нижегородском кафедральном соборе с 8 до 12 ноября. С 12 по 14 ноября ему можно было поклониться в храмах Городецкой епархии. Оттуда святыня вернулась в Нижний Новгород. После освящения памятника ковчег отбыл в подмосковную Вознесенскую Давидову пустынь.

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