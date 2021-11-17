Глава Американской архиепископии Константинопольского патриархата в США заявил, что Фанар всеми силами стремится объединиться с католиками…

16 ноября 2021 года глава Архиепископии Константинопольского патриархата в США архиепископ Элпидофор во время выступления на собрании епископов Римско-Католической церкви заявил, что, по мнению Патриарха Варфоломея, XXI век — это век восстановления единства между католиками и православными, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Сruxnow.com.

Архиепископ Элпидофор процитировал недавние слова Патриарха Варфоломея, сказанные им в октябре этого года во время обращения к Национальному совету церквей в Нью-Йорке: «Будущее экуменического движения находится в диалоге любви, в создании новых символов и совместных действий». Глава Фанара считает, что православным и католикам «нужно открыть свои сердца языку диалога, поскольку это высшее условие восстановления единства христиан».

Архиепископ Элпидофор повторил слова Патриарха Варфоломея о том, XX-й век был «временем для растущего восстановления отношений», а «XXI-й век должен стать веком восстановления единства».

«Этот диалог любви между нашими братскими церквями является ярким проявлением нашего стремления к единству, нашего стремления к общению», — подчеркнул иерарх Фанара.

В заключение своего выступления архиепископ Элпидофор вручил в знак единства католическому архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу, президенту Конференции католических епископов США, крест Святой Софии, сделанный в Стамбуле.

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