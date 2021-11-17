В сентябре в московском метро был запущен первый в России «освящённый поезд», созданный к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Запуск состава на Арбатско-Покровской линии состоялся при поддержке Фонда Гуманитарных Проектов и Московского метрополитена, сообщает Православие.Ru.

С даты торжественного запуска, за два месяца, на историческом поезде могли проехать, согласно официальной статистике загруженности линии, до 50 млн человек. Тематический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до марта 2022 года.

Вагоны оформлены внутри в двух стилях — «лето» и «зима», где отражены ключевые исторические подвиги, совершенные святым благоверным князем Александром Невским.

В одном из «летних» вагонов — всё о пограничном сражении, обернувшемся великой победой, — о Невской битве, после которой князь Александр Ярославич был прозван Невским. В «зимних» вагонах пассажиры узнают о противостоянии Руси и Запада в XIII веке и о том, как память о победах князя воодушевляла русских воинов в годы Великой Отечественной войны. Вагон «Ледовое побоище» выполнен в зимних тонах, поскольку главной его темой стало сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года.

«В 2021 году мы чтим память Александра Невского, и нам важно рассказать о его подвигах как можно большему количеству людей, а особенно — нашим детям. Поэтому в течение года мы проводим акции, выставки и мероприятия, посвященные жизнеописанию великого князя. Безусловно, самым масштабным из них стал запуск первого освященного поезда в Московском метрополитене — теперь ежедневно почти миллион человек в дороге может прикоснуться к истории, прочитать жизнеописание князя, подготовленное нашими учеными, и рассмотреть иллюстрации, которые отрисовывались годами — например, огромное центральное полотно общей площадью 60 квадратных метров художник Евгений Емельянов писал 10 лет! В городах России, в том числе в регионах присутствия проекта „Россия — Моя история“, весь год проводились акции и фестивали, посвященные жизни великого князя, работали выставки и проводились экскурсии, чтобы отдать дань мужеству и отваге Александра Невского. Надеемся, что мы смогли увлечь наше молодое поколение историей Средних веков и показать на примере великого князя, который совершал свои подвиги будучи еще совсем юным, как важно делать правильный выбор, жить по совести, и конечно, любить и защищать свое Отечество», — рассказал член Общественной палаты РФ, директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

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