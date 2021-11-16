Русская линия
Сводка новостей от 16 ноября 2021

Подавляющее большинство россиян выступают против введения QR-кодов
Данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru свидетельствуют, что российские граждане считают такие меры необоснованными…

QR-кодЛишь около четверти россиян (27%) считают нужным введение системы QR-кодов в поездах и самолетах, по которой совершать поездки и перелеты смогут только вакцинированные от COVID-19, переболевшие коронавирусом и имеющие антитела. Противников этого вдвое больше, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, сообщает Интерфакс.

Основным аргументом сторонников введения QR-кодов на поездах и самолетах является эпидемиологическая обстановка.

Однако больше половины россиян (54%) не видят необходимости в применении QR-кодов для пользования воздушным и железнодорожным транспортом, среди не привившихся от коронавируса так считают почти три четверти респондентов (73%). Основной аргумент противников QR-кодов — конституционное право граждан на свободу передвижения, их также смущают неудобства с наступлением традиционного сезона путешествий — новогодних каникул, отметили в SuperJob.ru.

По данным исследования, 16% его участников затруднились оценить необходимость таких мер.

Опрос был проведен 10−11 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население, в 362 населенных пунктах РФ.

Русская линия

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