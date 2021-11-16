6 ноября 2021 года архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Морфский Неофит произнёс во время Литургии проповедь, которая быстро разошлась по Интернету и была переведена, в том числе и на русский язык. Видео этой проповеди опубликовало греческой агентство «Ромфея».

Ниже мы приводим перевод отрывка этой проповеди:

«Прошу вас только об одном: держитесь как можно ближе к Церкви, участвуйте в Божественной литургии, приносите усердное покаяние, исповедуйтесь у духовника, чтобы получить благословение на Причастие, и причащайтесь настолько часто, насколько это возможно.

Мы вступили в очень трудные годы. Апокалиптические годы. Многие святые хотели жить в это время, потому что святые не искали лёгкого пути, но выбирали то, что труднее. В отличие от нас, боязливых и малодушных людей 20-го и 21-го века, которые привыкли к комфорту и к удобствам секулярной Европы.

Но сейчас, когда настали трудные времена (и эти трудности будут умножаться на всех уровнях), очень важно, чтобы мы черпали силы там, где черпали силы наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки. Им тоже довелось пережить непростые времена: нападения захватчиков, болезни, эпидемии, голод и бедность. Но они были богаты верой, терпением и поэтому говорили: «Бог нас не оставит». И от этих слов, от этого упования на Бога освящались их уста, освящалось их сердце. И они передавали эту благодать своим детям и внукам.

К сожалению, в наше время мы очень сильно доверились науке и технике. Но сейчас все эти надежды — на науку и новые технологии, деньги и интеллект, будь то человеческий или искусственный — не оправдались. Сам Бог, Сам Христос хочет нам показать, что мы обладаем лишь ограниченными возможностями — в области науки и техники, электронных приборов, спутников, нанотехнологий, искусственного интеллекта — чтобы вынудить нас стать на колени и смириться. Именно вынудить, потому что сами мы не смиримся никогда. По всей нашей планете гордыня и развращение достигли просто чудовищных масштабов. Святые больше не могут на это смотреть. А люди не в силах обратиться ко Христу хотя бы с одной короткой молитвой: «Господи, помилуй!».

Подумайте только, насколько важны те Божественные литургии, которые мы служим. Это словно глоток свежего воздуха для всей нашей планеты, всего мира, всей Вселенной. От вас, дорогие отцы, зависит дальнейший путь всего мира. То, что я говорю, — это не преувеличение. От литургий, которые вы будете служить. И от певчих, и от каждого произносимого вами «Господи, помилуй!». Сейчас наступила так называемая «новая эра», когда большинство людей доверились бездушным механизмам. Это предсказывал ещё св. Косма Этолийский. Настало такое время, когда смирятся все.

Мы непременно должны делать три следующие вещи:

1) Хранить нашу Православную веру, потому что это единственная истинная вера, все остальные — ущербные и ложные.

2) Приносить покаяние в грехах. Мы уже многократно рассказывали на проповеди о сердечном, внутреннем, непрестанном покаянии. Увидев свои страсти и грехи, мы должны просить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он нас от них избавил, что постепенно и произойдёт, с Божией помощью.

3) Причащаться Тела и Крови Христовых. Тех самых Тела и Крови Христовых, которые победили грех, смерть и дьявола. Хотите быть вместе с Победителем — не упустите эту возможность! Это то, что пребудет во веки. А всё остальное — преходящее и временное: сегодня есть, а завтра уже нет. Это поможет нам пережить последующие дни, последующие месяцы и последующие годы. Тем, кто верует во Христа.

Святой Димитриан, настоящий епископ Христов, имевший здравую веру, указал нам направление, в котором нам следует двигаться. Он имел величающую любовь к своей пастве, которая была для него как родная семья.

А что делаем мы для своей семьи, для своих детей? Мы оставляем их наедине с этим безбожным телевидением, позволяем смотреть скверные видео, ходить во всякие клубы. Мы все должны молиться о них: и отцы, и матери. Читать Псалтирь, акафист Матери Божией и неопустительно приходить на Божественную литургию — величайшее событие, которое совершается по всей Вселенной. Какой же всё-таки это великий дар: Божественная литургия в каждой нашей общине верующих!

Ценим ли мы её по достоинству? Или мы приходим в храм только занести панихиду и освятить яйца на Пасху? Если мы так считаем, то мы пребываем в глубоком помрачении.

Да просветит нас всех Господь! То время, в которое мы живём, выдвигает к нам многие требования, и, судя по всему, мы отвечаем лишь немногим из них. И всё же, невозможное человекам возможно Богу. Молитесь такими словами: «Господи Иисусе Христе, даруй мне веру и терпение святых!»

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