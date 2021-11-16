Официальный портал Ватикана «Vatican News» обнародовал на своих страницах предварительную программу визита папы Римского Франциска на Кипр и в Грецию. Предполагается, что этот визит состоится со 2 по 6 декабря 2021 года.

Согласно предварительной программе, в четверг 2 декабря глава Ватикана прибудет из Рима в Ларнаку. Визит начнётся встречей в маронитском кафедральном соборе Никосии с католической общиной: духовенством, катехизаторами, представителями церковных движений Кипра. Затем, после приветственной церемонии в президентском дворце и визита вежливости к президенту, пройдёт встреча с властями, общественными организациями и дипкорпусом.

Второй день пребывания папы на Кипре начнется с визита к Блаженнейшему Хризостому II, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра, после чего в православном кафедральном соборе Никосии состоится встреча папы Римского с членами Священного Синода. Затем на местном стадионе папа совершит мессу, по завершении которой возглавит экуменический молебен с мигрантами в приходской католической церкви Святого Креста.

В субботу папа Римский отправится в Афины. Первыми событиями дня станут встречи с властями — президентом, премьер-министром, общественными организациями. Затем последует визит к Архиепископу Афинскому и всея Эллады Блаженнейшему Иерониму II. После встречи с Предстоятелем Поместной Православной Церкви папа пообщается с католическими епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами, а вечером нанесет частный визит иезуитам.

На воскресенье 5 декабря запланировано посещение Митилини (о. Лесбос) и встреча с беженцами. В тот же день глава Ватикана вернётся в Афины и отслужит мессу в концертном зале «Мегарон», по завершении которой нанесет ещё один визит Архиепископу Иерониму II.

В понедельник, 6 декабря, папа Франциск встретится со спикером парламента, а затем, в местной школе Святого Дионисия, опекаемой сестрами-урсулинками, — с молодежью. Затем он отбудет в Рим.

Русская линия