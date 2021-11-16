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Сводка новостей от 16 ноября 2021

В Киеве состоялось заседание Священного Синода УПЦ
В связи с кончиной митрополита Ровенского Варфоломея члены Синода назначили новым управляющим Ровенской епархией епископа Дубенского Пимена…

Заседание Св. Синода УПЦ, 17.11.2021 г.16 ноября 2021 года в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое проходило в дистанционном формате, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Синод собрался в экстренном порядке в связи с тем, что 15 сентября 2021 года отошёл ко Господу Преосвященный митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей. В связи с этим новым управляющим Ровенской епархией был назначен Преосвященный епископ Дубенский Пимен, который до этого был викарием Ровенской епархии.

Помимо этого, Священный Синод постановил провести в 2022 году торжественные мероприятия 30-летия Харьковского Архиерейского Собора.

Также был утверждён наместника для мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии.

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В Киеве состоялось заседание Священного Синода УПЦ
В связи с кончиной митрополита Ровенского Варфоломея члены Синода назначили новым управляющим Ровенской епархией епископа Дубенского Пимена...

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