11 ноября 2021 года посол России во Франции А.Ю. Мешков возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, погибшим на французской земле в ходе Первой мировой войны в 1916—1918 гг., сообщает сайт Посольства Российской Федерации во Франции.

Мероприятие было традиционно приурочено ко Дню Перемирия, который отмечается во Франции 11 ноября, в день завершения Первой мировой войны.

В ходе церемонии А.Ю.Мешков напомнил о героической истории Русского экспедиционного корпуса и поблагодарил присутствующих за усилия по сохранению памяти о русских воинах, верных союзническим обязательствам.

«Сегодня, когда международные отношения переживают непростой период, как никогда важно не забывать о русско-французском союзе в начале XX века, об этом выдающемся примере самоотверженной помощи в трагический для двух стран исторический момент», — подчеркнул посол.

На территории Франции в годы Первой мировой войны сражались около 20 тысяч русских солдат и офицеров. Общие потери Русского экспедиционного корпуса за время участия в боевых действиях составили почти 8 тысяч человек. За особые заслуги русские бригады были награждены французскими военными крестами с бронзовой пальмовой ветвью (высшая степень этой награды).

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