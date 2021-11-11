|Сводка новостей от 11 ноября 2021
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Блаженнейший митрополит Онуфрий: «Представление Константинопольской церкви о своём особом статусе является первопричиной того тяжёлого кризиса, в котором сегодня очутилось всё мировое Православие»
Епископ Моравичский Антоний (Пантелич): Патриарх Варфоломей — не папа Римский, власти над всей Церковью у него нет
Святейший Патриарх Кирилл: «Воспитанному и интеллигентному человеку, думаю, и в голову не придет говорить на сленге и использовать грубый жаргон на официальных мероприятиях»
В Грузинском Патриархате призвали архиереев отказаться от участия в политической борьбе в Грузии
Этот день в Русской истории