Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2021

В Грузинском Патриархате призвали архиереев отказаться от участия в политической борьбе в Грузии
В Грузинской Патриархии сочли неуместными заявления митрополита Николая, сравнившего голодовку Саакашвили с Великом постом…

Грузинская ПатриархияВ Грузинской Патриархии сочли неуместными заявления митрополита Ахалкалакского, Кумурдойского и Карсского Николая, который во второй раз посетил в тюрьме бывшего главу государства Саакашвили и сравнил голодовку экс-президента страны с Великим постом, сообщает РИА Новости.

8 ноября митрополит Николай исповедал и причастил Михаила Саакашвили в тюрьме № 12 в Рустави. По словам архиерея, об этом попросил сам политик. Митрополит Николай заявил, что голодовка, которую экс-президент держит уже 42 дня, является шагом для «примирения и усиления Грузии».

Однако, в Патриархии сочли поддержку Саакашвили со стороны владыки Николая неправильной, ответив, что митрополит Николай «дважды посетил в тюрьме третьего президента Грузии господина Михаила Саакашвили, и в обоих случаях высказанные им комментарии вызвали у людей сильную тревогу».

В Патриархии отметили, что личные взгляды митрополита Николая и его вовлечение в политику лишь ещё больше усложнили возможность взаимного примирения грузинских властей и оппозиции, а сравнение голодовки с Великим постом сочли неправомерным.

«Церковный пост — это акт раскаяния, совершаемый с упованием на прощение грехов и покаяние. Он не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, в котором голодающий перекладывает ответственность за возможные тяжкие последствия на другого», — отмечается в заявлении.

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В Грузинском Патриархате призвали архиереев отказаться от участия в политической борьбе в Грузии
В Грузинской Патриархии сочли неуместными заявления митрополита Николая, сравнившего голодовку Саакашвили с Великом постом...

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