Святейший Патриарх Кирилл: «Воспитанному и интеллигентному человеку, думаю, и в голову не придет говорить на сленге и использовать грубый жаргон на официальных мероприятиях»

11 ноября 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Общества русской словесности, по видеосвязи принял участие в Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности, организованном в рамках III съезда Общества русской словесности Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке Общества русской словесности и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), сообщает Патриархия.Ru.

С инициативой создания Общества русской словесности выступил Президент России В. Путин, который предложил Святейшему Патриарху Кириллу создать и возглавить эту организацию. Общество русской словесности было учреждено в марте 2016 года на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре.

Торжественное открытие и пленарное заседание состоялись в конференц-зале Ломоносовского корпуса МГУ. Перед началом заседания на экранах демонстрировались видеоролики соорганизаторов съезда, победителей и призеров конкурсов, посвященные юбилеям Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, студенческий видеофильм, посвященный 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.

В президиуме пленарного заседания очно присутствовали: заместитель председателя Общества русской словесности, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН В. Садовничий, члены бюро президиума Общества русской словесности — председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, член Совета Федерации ФС РФ от правительства Калининградской области О. Ткач, глава Российской академии образования профессор О. Васильева.

В. Садовничий обратился к участникам форума с кратким вступительным словом.

Затем состоялось прямое включение председателя Общества русской словесности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам Съезда со словом по видеосвязи. Выступление Его Святейшества транслировалось на большом экране конференц-зала Ломоносовского корпуса МГУ.

Святейший Патриарх Кирилл сердечно приветствовал участников съезда и отметил, что этот форум «проходит после довольно длительного перерыва, вызванного эпидемией и ограничительными мерами в связи с распространением опасной инфекции». Дальнейшее выступление Предстоятеля Русской Церкви было посвящено теме современного состояния русского языка.

«Растущее употребление стилистически сниженной лексики в публичном пространстве не может не вызывать беспокойства, — отметил Патриарх Кирилл. — Просторечные выражения уместны, может быть, в каких-то бытовых ситуациях, но применимы ли они, когда человек обращается к аудитории или даже общается со своими коллегами? Воспитанному и интеллигентному человеку, думаю, и в голову не придет говорить на сленге и использовать грубый жаргон на официальных мероприятиях, в социальных сетях, в телевизионных или радиопередачах, которые смотрят и слушают миллионы людей, в том числе молодежь. Поэтому я призываю всех, кто имеет возможность обращаться к огромным аудиториям через средства массовой информации, помнить о том, что ваш язык должен быть таким, чтобы не подавать соблазна, — в том смысле, чтобы те, кто желал бы подражать вам, не повторяли ваши ошибки, не распространяли их в своей собственной среде».

«Печально наблюдать, что падение уровня речевой культуры затронуло и средства массовой информации, в том числе, к сожалению, теле- и радиовещание. Многие из нас помнят, какая прекрасная школа дикторов существовала в советское время, насколько отточенной, интеллигентной и грамотной была речь ведущих. Это действительно был эталон произношения и интонирования, образец безупречного русского литературного языка. К сожалению, выдающиеся представители старой школы дикторского мастерства постепенно уходят в вечность. Вот недавно мы потеряли Игоря Леонидовича Кириллова, человека, без преувеличения, легендарного, талантливого и первоклассного журналиста. Но важно, чтобы те традиции и высокие профессиональные идеалы, которые лежали в основе отечественной культуры публичного выступления, были продолжены и в современных СМИ. Говорю не только о звучащем, но и о печатном слове.

Что это означает применительно к тому, о чем мы сейчас говорим? Если в СМИ или, шире, в массовой коммуникации идет последовательное насаждение чуждых ценностей и культурных парадигм, если все большее распространение получают нетрадиционные для нашей культуры образы, модели речевого поведения, все это неизбежно приводит к размыванию основ национального самосознания. Иными словами, истинность имен, о которой писал Ю.В. Рождественский, — это в том числе и соответствие базовым ценностям культуры, в чем заключается важнейшее условие ее сохранения", — заявил Патриарх Кирилл.

Затем выступил заместитель председателя Общества русской словесности В. Садовничий.

На большом экране конференц-зала были продемонстрирован видеоролик с приветствием министра науки и высшего образования Российской̆ Федерации В. Фалькова.

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАО Т. Кортава огласила приветствие советника Президента РФ, председателя Совета при Президенте РФ по русскому языку, президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы В. Толстого.

С приветствием выступила заместитель министра просвещения Российской̆ Федерации А. Зырянова.

Было показано видеообращение председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Л. Гумеровой.

Участников съезда приветствовала президент Российской академии образования профессор О. Васильева.

В завершение пленарного заседания В. Садовничий поблагодарил выступавших и рассказал о дальнейшей программе съезда.

Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности проходит 11−13 ноября в смешанном формате на площадках российских и зарубежных научных и образовательных организаций.

Русская линия