Предстоятель УПЦ заявил, что Патриарх Варфоломей стремится утвердить свои особые права в православном мире, а потому просто боится соборно обсуждать ситуацию на Украине…

Попытка Константинопольского Патриархата утвердить для себя в мировом Православии какой-то особенный статус является первопричиной тяжёлого кризиса, в котором сегодня оказалось вся семья Поместных Православных Церквей. Об этом заявил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в приветственном слове к участникам Международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения», которая открылась сегодня в Киеве, сообщает СПЖ.

Его Блаженство напомнил, что соборное устройство Церкви — одна из основ православной экклезиологии, и с апостольских времён все возникающие в Церкви споры решались именно соборным образом. Когда в Церкви «замирает соборный дух, это тянет за собой упадок и в других сферах церковной жизни», отметил владыка.

«Сохранение и защита соборного устройства Церкви всегда были важными задачами церковного сообщества. Крайне показательно, что те, кто боролся против Церкви или хотел её подчинить своей власти, прежде всего старались ограничить её свободу в созыве и проведении Соборов. (..) Это совсем не случайно. Потому что Соборы являются особым проявлением внутренней силы Церкви, её свободы в Святом Духе», — заявил Предстоятель УПЦ.

Он добавил, что одна из главных угроз, которая почти всегда преследовала соборное устройство Церкви, — это попытки поднять авторитет отдельных иерархов над авторитетом Соборов, и «именно этим путём пошёл католицизм, установив папское первенство во Вселенской Церкви». Но на Востоке никогда не соглашались признать примат какого-нибудь архиерея над церковными Соборами, и для восточного богословия их приоритет всегда был неоспорим.

«К сожалению, сегодня мы видим, что и в Православной Церкви её соборное устройство оказалось под угрозой. Константинопольский патриархат всё громче говорит о своих особых правах и старается единолично решать самые важные вопросы церковной жизни. Именно представление Константинопольской церкви о своём особом статусе является первопричиной того тяжелого кризиса, в котором сегодня очутилось всё мировое Православие. Нас сегодня более всего беспокоит то, что Константинопольский патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборное обсуждение. Но очевидно, что только путем созыва собраний Предстоятелей Поместных Церквей, а, возможно, и Всеправославного Собора, можно найти выход из тяжелого кризиса, который поставил мировое Православие на грань раскола», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

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