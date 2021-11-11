Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет таких полномочий, как папа Римский, поэтому не может принимать единолично решения о даровании автокефалии одной из структур Поместных Церквей, заявил викарий Святейшего Патриарха Сербского Порфирия епископ Моравичский Антоний (Пантелич) на международной богословской конференции в Киево-Печерской лавре «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения», сообщает СПЖ со ссылкой на Центр информации УПЦ.

Сербский архиерей сообщил, что после выдачи главой Фанара томоса ПЦУ с ним пытались встретиться представители некоторых Поместных Церквей для обсуждения украинского вопроса, так как такие действия патриарха Варфоломея оскорбляют других Предстоятелей. «Патриарх Варфоломей не советовался ни с кем из Поместных Православных Церквей. Это оскорбляет других Предстоятелей Поместных Церквей, и они считают, что Варфоломей первый между равными по чести, но не первый, как папа Римский. У него нет таких полномочий. Вселенские соборы и отцы Церкви говорят, что Константинопольский патриарх не может быть тем, кто принимает единолично такие решения, как дарование автокефалии одной из структур Поместных Церквей», — отметил епископ Антоний.

Также викарий Сербского Патриарха Порфирия сказал, что Сербская Церковь разделяет с Украинской Православной Церковью боль раскола. «Если болит одна часть тела, то болит всё тело, а „всё тело“ — это Церковь. Если у вас болит зуб, то вам неприятно, болеет весь организм. Также если раскол идёт в одной части Церкви, то мы чувствуем, что этот раскол влияет на всю вселенскость Церкви. Вселенскость Церкви — в единстве», — отметил епископ Антоний.

Владыка отметил, что Константинопольский патриарх Варфоломей создал на Украине прецедент, который, в случае его повторения на Балканском полуострове, приведет к разрыву Сербской Православной Церковью евхаристического общения с Фанаром. «Если будут приниматься какие-то решения по вопросу Македонии, Черногории, то, скорее всего, нас может ожидать такое несчастное явление, которое может разорвать евхаристическое отношение между Константинополем и Сербской Церковью», — сказал епископ Антоний.

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