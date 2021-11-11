Епископ Моравичский Антоний (Пантелич): Патриарх Варфоломей — не папа Римский, власти над всей Церковью у него нет
В Сербской Православной Церкви заявили, что глава Фанар не имеет права давать автокефалию отделившимся от Поместных Церквей раскольническим группам…
Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет таких полномочий, как папа Римский, поэтому не может принимать единолично решения о даровании автокефалии одной из структур Поместных Церквей, заявил викарий Святейшего Патриарха Сербского Порфирия епископ Моравичский Антоний (Пантелич) на международной богословской конференции в Киево-Печерской лавре «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения», сообщает СПЖ со ссылкой на Центр информации УПЦ.
Сербский архиерей сообщил, что после выдачи главой Фанара томоса ПЦУ с ним пытались встретиться представители некоторых Поместных Церквей для обсуждения украинского вопроса, так как такие действия патриарха Варфоломея оскорбляют других Предстоятелей. «Патриарх Варфоломей не советовался ни с кем из Поместных Православных Церквей. Это оскорбляет других Предстоятелей Поместных Церквей, и они считают, что Варфоломей первый между равными по чести, но не первый, как папа Римский. У него нет таких полномочий. Вселенские соборы и отцы Церкви говорят, что Константинопольский патриарх не может быть тем, кто принимает единолично такие решения, как дарование автокефалии одной из структур Поместных Церквей», — отметил епископ Антоний.
Также викарий Сербского Патриарха Порфирия сказал, что Сербская Церковь разделяет с Украинской Православной Церковью боль раскола. «Если болит одна часть тела, то болит всё тело, а „всё тело“ — это Церковь. Если у вас болит зуб, то вам неприятно, болеет весь организм. Также если раскол идёт в одной части Церкви, то мы чувствуем, что этот раскол влияет на всю вселенскость Церкви. Вселенскость Церкви — в единстве», — отметил епископ Антоний.
Владыка отметил, что Константинопольский патриарх Варфоломей создал на Украине прецедент, который, в случае его повторения на Балканском полуострове, приведет к разрыву Сербской Православной Церковью евхаристического общения с Фанаром. «Если будут приниматься какие-то решения по вопросу Македонии, Черногории, то, скорее всего, нас может ожидать такое несчастное явление, которое может разорвать евхаристическое отношение между Константинополем и Сербской Церковью», — сказал епископ Антоний.
Епископ Моравичский Антоний (Пантелич): Патриарх Варфоломей — не папа Римский, власти над всей Церковью у него нет В Сербской Православной Церкви заявили, что глава Фанар не имеет права давать автокефалию отделившимся от Поместных Церквей раскольническим группам...