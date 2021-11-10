Русская линия
Сводка новостей от 10 ноября 2021

Россия отстояла в суде своё право на Архангело-Михайловский храм в Каннах
Французский суд встал на сторону представителей Российского государства…

Храм в честь Архангела Михаила в КаннахФранцузский суд признал право Российской Федерации на храм в честь Архангела Михаила в Каннах, прихожане которого перешли из Константинопольского патриархата в Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции РПЦ, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Global Orthodox.

По данным портала, Россия судилась с ликвидаторами приходской ассоциации каннского храма, которые ещё имеют право подать апелляцию. Но уже сейчас приход может начать работы по реконструкции церкви, здание которой серьезно обветшало.

Архангело-Михайловский храм был построен русскими эмигрантами в 1894 году и находился в собственности Русской Православной Церкви, а после — Русской Православной Церкви Заграницей. В 2002 г. приходская ассоциация каннского храма, вслед за своим настоятелем, проголосовала за переход к раскольникам. В 2014 году на общем собрании ассоциации было решено вернуться в каноническую Церковь в составе Архиепископии православных русской традиции Константинопольского патриархата.

После решения Фанара упразднить Архиепископию приходская община в сентябре 2019 года поддержала управляющего Архиепископией архиепископа Иоанна (Реннето) в воссоединении с Русской Православной Церковью путем вхождения в состав Московского Патриархата.

Русская линия

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