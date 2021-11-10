В Киево-Печерской лавре пройдет международная конференция, посвященная вопросам соборности и первенства в Православии…

В связи с кризисом в семье Поместных Православных Церквей

11 ноября 2021 года в Успенской Киево-Печерской лавре представители семи Поместных Православных Церквей примут участие в международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения». Научный форум пройдёт по решению Св. Синода УПЦ, сообщает «Православная жизнь» со ссылкой на сайт КДАиС.

Помимо богословов и учёных Украинской Православной Церкви с докладами на конференции очно и онлайн выступят представители Антиохийской, Сербской, Болгарской, Польской Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке. Среди них: митрополит Ловчанский Гавриил, митрополит Видинский Даниил (Болгарская Церковь), архиепископ Михаловский и Кошицкий Георгий (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий (Польская Церковь), епископ Моравичский Антоний, епископ Новосадский и Бачский Ириней (Сербская Церковь), ректор Московской духовной академи и семинарии епископ Звенигородский Феодорит, архимандрит Романос (Альханат) (Антиохийская Церковь), протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке).

Первоочередное внимание учёного богословского сообщества к вопросам первенства и соборности в Православии вызвано кризисом в семье Поместных Православных Церквей, возникшим из-за антиканонических действий Патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине.

Мероприятие организовано Киевской духовной академией во исполнение решения Синода Украинской Православной Церкви от 12 мая 2021 года и приурочено к юбилейным датам — 1970-летию со времени проведения Апостольского Собора в Иерусалиме и 1570-летию со времени проведения IV Вселенского Собора.

Русская линия