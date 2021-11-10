Русская линия
Сводка новостей от 10 ноября 2021

В Москве пообещали защитить христиан в Сирии
В МИД РФ подтвердили приверженность Кремля сохранению христианского присутствия на Ближнем Востоке…

МИД РоссииРоссия неизменно привержена необходимости защиты христиан, живущих на Ближнем Востоке, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передаёт Интерфакс.

В среду он встретился в Москве с патриархом Антиохийским и всего Востока Сиро-яковитской церкви Игнатием Ефремом II, находящимся в российской столице с частным визитом.

В ходе беседы была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на задачи комплексного урегулирования в Сирии, включая решение гуманитарных проблем и оказание помощи нуждающимся, сообщает сайт МИД РФ.

«С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность сохранению традиционного христианского присутствия в ближневосточном регионе, необходимость защиты христианских общин от угроз, исходящих от международного терроризма и экстремистских группировок, обеспечения безопасности и законных прав всех этноконфессиональных групп населения Сирии и других арабских государств», — сказано в сообщении.

Сиро-яковитская церковь — одна из древнейших христианских конфессий ближневосточного региона, относится к семье Древневосточных церквей наряду с Коптсткой, Армянской Апостольской, Эфиопской и Эритрейской церквами. Насчитывает от 1,5 до 2 млн верующих. Основная часть ее общин находится на территории Сирии и Ирака, где в последние годы резко обострились гонения на христиан.

Русская линия

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В Москве пообещали защитить христиан в Сирии
В МИД РФ подтвердили приверженность Кремля сохранению христианского присутствия на Ближнем Востоке...

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