Русская линия
Сводка новостей от 10 ноября 2021

«Вдохновение Валаама»
Выставка фотографий Валаамского монастыря открылась в Москве…

ВалаамФотовыставка под открытым небом «Вдохновение Валаама», который называют также «Северным Афоном», открылась во вторник на Тверском бульваре в Москве, сообщает РИА Новости.

Выставка состоит из более 50 полотен размером 1,2 на 1,7 метра. На них изображены лица обитателей и пейзажи одного из самых живописных уголков России — Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, расположенного на одноименном архипелаге Ладожского озера в Карелии.

В июле-сентябре эти же фотографии выставлялись в самом монастыре. «Это уже третья выставка о Валааме. Она сборная: 64 работы разных авторов, приезжих, послушников, братии и настоятеля монастыря. Валаам славится фотографией. До революции там была даже своя фотолаборатория», — рассказал куратор выставки Александр Львов.

«К третьему сезону фотовыставок о Валааме мы поняли, что нужно делать выставку лучших фотографий за последние годы. До этого была авторская выставка Александра Львова — замечательные фотографии, потом „Валаам глазами братии“. Надо подумать, сделать выставку всех лучших фотографий про Валаам с середины XIX века до начала XXI века. Но это в будущем», — рассказал на открытии выставки игумен Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

По его словам, Валаам всегда привлекал и привлекает художников, а теперь и фотохудожников. «Приглашаю посмотреть. На этой выставке, на наш взгляд, лучшие фотографии Валаама последних лет. Они отражают и красоту Валаама, и жизнь монастыря — лучше всяких слов за себя говорят сами работы», — призвал настоятель монастыря.

Фотографии мирян, священников и насельников обители будут доступны зрителям в Москве до 1 декабря. Среди их авторов — монах Анастасий, Сергей Гармашев, инок Иоанн, Павел Козионов, Александр Львов, инок Алексей Лютов, священник Игорь Палкин, епископ Троицкий Панкратий, Алексей Харин, Андрей Цыганов. Партнером выставки выступил центр ПроЛаб.

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