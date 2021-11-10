Настоятель афонского монастыря Новый Эсфигмен архимандрит Варфоломей, известный тем, что некогда принимал у себя в монастыре украинских раскольников из ПЦУ, публично выступил с доносом на своих собратьев монахов и потребовал от греческой прокуратуры привлечь афонских иноков, отказывающихся от вакцинации, к ответственности, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По его словам, прокуратура Греции должна вмешаться и расследовать действия монахов, которые отказываются от вакцинации и влияют на людей, чтобы они не получали вакцины. «Почему мы, монахи, стоим выше закона? Можем ли мы бесконтрольно передвигаться и делать всё, что захотим?», — задался он вопросом, сказав, что «когда смерть распространяется вокруг нас не только на Горе Афон, но и по всему миру, нельзя игнорировать то, что происходит».

При этом игумен Варфоломей назвал тех, кто не желает вакцинироваться и полагается в этом вопросе на волю Божию, фанатиками и невеждами. Кроме того, после призыва применить силовые структуры против афонских монахов, он заявил, что эти «фанатики закрывают глаза, уши и нос, чтобы не видеть и не слышать ничего, кроме своей собственной точки зрения, которую они хотят навязать силой».

«Они ведут мир в направлении фанатизма и нетерпимости. Характерными чертами фанатика являются ненависть и месть. Они не терпят, когда их мнение отличается от их собственного, и если слышно другое мнение, они реагируют агрессивно. Меня обвиняют в том, что я сотрудничаю с Патриархом и правительством, потому что я говорю об этих вопросах», — сказал игумен, который, судя по своим призывам, сам не может терпеть никакого инакомыслия. Причём даже в чисто медицинском вопросе.

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