Онлайн-кинотеатрам могут, наконец, запретить показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями…

Российские власти намерены запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы и сериалы с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями, как пропаганду половой распущенности и содомии. С соответствующими предложениями в действующее законодательство планирует выступить Роскомнадзор, сообщает газета «Ведомости».

Пока действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии), но под маркировкой 18+.

Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Изменения предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Действующие формулировки закона запрещают распространение среди детей именно «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» информации.

Еще одно предложение касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Её предлагается снабдить теми же запретами, что и статью об обязанностях онлайн-кинотеатров.

Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, — она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Русская линия