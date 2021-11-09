В ночь на понедельник, 8 ноября 2021 года, в первый день возвращения Константинопольского Патриарха Варфоломея из Америки, президент США Джо Байден позвонил на Фанар и вновь пообещал Патриарху Варфоломею свою полную поддержку, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Джо Байден сослался на свой недавний визит в Ватикан, заявив, что видел фотографию Патриарха Варфоломея с папой Франциском на столе папы Римского и как католику ему очень приятно, что Фанар продвигает в православном мире экуменические контакты.

Со своей стороны, Патриарх Варфоломей поблагодарил Байдена за встречу в Белом доме и за интерес, который он проявил к вопросам, волнующим лично главу Фанара и представителей Константинопольской Патриархии.

Президент США в ответ заявил, что каналы связи между Фанаром и Вашингтоном отныне будут оставаться открытыми и что он по-прежнему готов помочь решить проблемы, с которыми сталкивается Константинопольский Патриархат.

Наконец, Байден сказал Патриарху, чтобы он, не колеблясь, связывался с ним по любому вопросу, когда возникнет необходимость.

Русская линия