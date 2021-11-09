На сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации опубликована предварительная краткая программа XXХ Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», которые пройдут 25−28 января 2022 года, сообщает Патриархия.Ru.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией организаторы просят участников Чтений быть внимательными к требованиям Роспотребнадзора и выполнять все необходимые меры для сохранения здоровья своего и окружающих.

25 января, во вторник, в 9.00 в Храме Христа Спасителя в Москве состоится Божественная литургия, которую, как ожидается, возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

26 января в 15.00 в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественное заседание Чтений.

В краткой программе указана информация, поступающая от руководителей направлений, на какие мероприятия (конференции, секции, семинары, круглые столы и т. д.) вход будет осуществляться только для приглашенных лиц, на какие будет необходима предварительная регистрация, в соответствии с которой будет осуществляться вход, а на какие мероприятия будет осуществляться свободный вход. Данные для регистрации будут опубликованы позже.

Также будет организована трансляция ключевых конференций и семинаров. Соответствующая информация будет размещаться на информационных ресурсах Чтений по мере поступления данных от ответственных лиц от направлений. Для участников Чтений, которые не смогут приехать в Москву, в случае включения в программу будет организована возможность выступить с докладом в удаленном режиме.

В программу будут вноситься изменения и уточнения по мере их поступления в секретариат Чтений.

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