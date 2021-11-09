Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах ХI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг Преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен во иеродиакона.

Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. В монастыре преподобный нес послушание летописца. В 80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1072 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия.

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112−1113 годам «Повести временных лет». «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть» — так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор.

Инок-патриот излагает историю Русской Церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках — в 866 году, при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве (под 945 годом) об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников (под 983 годом), о «испытании вер» святым равноапостольным Владимиром (986 год) и Крещении Руси (988 год). Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках.

Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид «Повести временных лет», игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Повесть» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Наследником агиографической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, спасатель «Киево-Печерского Патерика».

Погребен преподобный Нестор в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

Сегодня день памяти одного из самых выдающихся московских Государей Великого Князя Иоанна III Васильевича, скончавшегося 27 октября 1505 г.

Он родился 22 января 1440 г. в Москве и был сыном Великого Князя Московского Василия II Васильевича Темного. В 1462 г. после смерти отца стал Великим Князем Московским, правил 43 года, превратив Московскую Русь в единое сильное государство, с которым стала считаться Европа. Иван III не любил использовать грубую силу, предпочитая действовать медленно, осторожно, но наверняка. И эта тактика себя оправдывала: в 1478 г. к Москве был присоединен Новгород, в 1485 г. — Тверь, а также большая часть княжества Рязанского. К концу его правления независимыми остались только Псков и часть Рязанского княжества. Ивану III пришлось два раза ходить походом на Новгород (1471 и 1478 гг.), в результате второго похода было уничтожено знаменитое новгородское вече, а вечевой колокол увезен в Москву. Именно этот Государь сумел покончить с татаро-монгольским игом. В 1480 г. состоялось знаменитое «Стояние на реке Угре», в результате которого татарское иго, продолжавшееся более трех веков, закончилось — Русь стала свободной. В 1487 г. Ивану III удалось поставить Казанское ханство в вассальную зависимость от Московского княжества. Главным противником объединения и укрепления Руси была Литва, и русско-литовские войны в этот период практически не прекращались. В итоге в 1494 г. в состав Московского княжества была возвращена Вязьма, а после войны 1500−03 гг. в состав Руси вернулись города Новгород-Северский, Стародуб, Гомель, Брянск, Торопец, Мценск, Дорогобуж и др.

Правление Ивана III Васильевича знаменито не только успешными войнами. В 1479 г. в Москве было закончено строительство нового каменного Успенского собора, а в 1485 г. было начато большое строительство на территории Московского Кремля: строилась колокольня Ивана Великого, Грановитая палата. В 1492 г. на побережье Балтийского моря была заложена крепость Ивангород. По приказу Ивана III преподобный Максим Грек переводил греческие церковные книги на русский язык. В 1497 г. Государь ввел в действие первый со времен Киевской Руси Судебник — свод законов государства. Иван III был женат вторым браком на Византийской царевне Софье Палеолог, этим браком Русь объявила о своих правах на наследие Второго Рима. Иван III впервые на Руси ввел обряд венчания на царство (венчал своего внука Дмитрия). Он объединил Московский герб с гербом Византии: московского Георгия Победоносца, убивающего змия, с византийским двуглавым орлом. Современники называли его Великим Князем Всея Руси и дали ему прозвище «Великий». Н.М.Карамзин писал: «Иоанн оставил государство удивительное пространством, сильное народами, еще сильнейшее духом правления, то, которое ныне с любовью и гордостью именуем нашим любезным Отечеством. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла от нашествия монголов: Россия нынешняя образована Иоанном. Но Иоанн, включив Россию в число государств Европы и ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного склада подданных».

Сегодня день памяти одного из идеологов русского национализма и инициаторов создания Всероссийского Национального Союза, редактора консервативной газеты «Свет» Ивана Александровича Баженова, скончавшегося в 1915 г. Он родился 12 октября 1846 г. в Тамбовской губернии. Окончив с золотой медалью гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета, но курса не окончил по недостатку средств. Только через 10 лет сдал экстерном государственный экзамен и защитил кандидатскую диссертацию «Шантаж как уголовное преступление», после чего был принят в присяжные поверенные. С 1879 г. занялся исключительно журналистикой, печатался в разных изданиях, в 80-е гг. был сотрудником «Зари» и «Киевского слова», в 90-е — «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Биржевых ведомостей». В 1900−08 гг. был редактором «Финляндской газеты», где окончательно сформировался как русский националист, зарекомендовал себя твердым сторонником «бобриковского» курса на сближение финляндской окраины с Империей. В 1908 г. приглашен на должность секретаря газеты «Свет», с 1913 г. и до кончины был ее редактором, печатался также в респектабельных изданиях «Новое время» и «Голос Москвы».

Баженов был активным участником русского националистического движения, являясь деятельным членом Всероссийского Национального Клуба и Всероссийского Национального Союза, а также Галицко-русского общества. В сентябре 1911 г. был в числе активных разработчиков важного документа правых — «Докладной записки русско-национальных монархических организаций» на имя В.Н.Коковцова, назначенного председателем правительства вместо убитого П.А.Столыпина. В записке правые предостерегали нового премьера от уступок инородческим притязаниям и излагали свои пожелания по еврейскому, финляндскому и польскому вопросам. С января 1912 г. стал членом Русского Собрания, выступал с докладами, в т. ч. на тему «О Балканских событиях». Сотрудничал Баженов и с Русским Народным Союзом имени Михаила Архангела, был членом ряда комиссий Союза (в частности, по составлению «Памятки монархистам»). В мае 1912 г. принимал участие в заседаниях 4-го Всероссийского съезда Союза Русского Народа и 5-го Всероссийского монархического съезда в Петербурге. В журналистской среде имел репутацию поборника идей национализма и величия России.

Русская линия