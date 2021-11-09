Ещё один церковный центр поддержки беременных женщин и матерей, оказавшихся в трудной ситуации, появится в Москве. Он будет создан при храме, строительство которого начнётся в будущем году в районе Марьино, сообщает Интерфакс.

Как сообщил куратор «Программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин, первоначально строительство большого каменного храмового комплекса Жен-Мироносиц в Марьине планировалось начать в 2021 году, но в связи с пандемией было решено перенести начало закладки нулевого цикла на будущий год.

При храме будет создан центр поддержки семьи и материнства. «Главная задача центра — спасти будущих матерей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, от неверного шага», — рассказали в пресс-службе Ресина. Деятельность центра предполагает несколько направлений — консультирование, в том числе по телефону «горячей линии», квалифицированными психологами; оказание адресной материальной помощи несовершеннолетним и малообеспеченным беременным женщинам и др.

В 2014 году на площадке был возведён деревянный храм в древнерусском стиле на 150−200 человек. При приходе действует воскресная школа, открыт молодежный клуб. Также работает киноклуб, где показывают старые фильмы (1936−1958 годов), которые останавливают на середине и предлагают найти свои решения поставленной в картине проблемы, а затем показ продолжается, и все узнают, как решил этот вопрос режиссер. Кроме того, настоятель окормляет 68-ю городскую больницу и психиатрическую клинику № 13.

Русская линия