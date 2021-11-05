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Сводка новостей от 5 ноября 2021

Отошёл ко Господу схиархимандрит Власий (Перегонцев)
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии скончался на 88-м году жизни…

Схиархимандрит Власий (Перегонцев) с прихожанами4 ноября 2021 года, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, на 88-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии схиархимандрит Власий (Перегонцев), сообщает Патриархия.Ru.

Митрополит Калужский и Боровский Климент в этот же день в Казанском женском монастыре города Калуги отслужил заупокойную литию по новопреставленному отцу Власию.

Схиархимандрит Власий (в миру Иван Вячеславович Перегонцев) родился 8 февраля 1934 г. в дер. Кушлянщина Смоленской области, в верующей семье (бабушка стала схимонахиней).

По окончании школы поступил на лечебный факультет Смоленского медицинского института на кафедру педиатрии и детских болезней, однако из-за религиозных убеждений и посещений служб в Успенском кафедральном соборе подвергся травле и преследованиям в институте. Оставив учебу, переехал в город Мичуринск Тамбовской области, где встретился со своим духовным наставником отцом Иларионом (Рыбарем), с которым переехал в Закарпатье, в монастырь свв. Флора и Лавра. Так как пропавшего студента объявили во всесоюзный розыск, вынужден был сменить имя, был наречен Петром (в честь апостола Петра). Через пять лет был пострижен в иночество с именем Власий в честь Власия Севастийского, 11 лет был келейником у о. Илариона.

С закрытием монастыря в период хрущевских гонений вынужден был вернуться в Смоленск, где был принят на работу в Успенский собор псаломщиком и регентом и сблизился с епископом Смоленским Гедеоном (Докукиным), который позднее рукоположил его в сан иеродиакона и иеромонаха.

В 1972 г. в связи с назначением епископа Гедеона управляющим Новосибирской епархией переехал вместе с ним в Новосибирск.

Позднее переехал в Тобольск, где служил в храме святителя Иоанна Тобольского. Из-за разногласий с местным архиереем вынужден был переехать в Тюмень, а позднее в Белгородскую область к архимандриту Серафиму (Тяпочкину), который в 1980 г. постриг его в схиму с тем же именем, теперь в честь Власия Кесарийского.

В 1979 г. рукоположен в сан пресвитера в церкви Димитрия Солунского в деревне Рябушки в Калужской области.

В 1991 г. по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента назначен духовником возрождающегося Пафнутьево-Боровского монастыря.

В 1998 г., заболев онкологическим заболеванием, уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, где пробыл в затворе шесть лет. В 2003 г. вернулся в Боровский монастырь, где и подвизался до своей кончины.

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Отошёл ко Господу схиархимандрит Власий (Перегонцев)
Духовник Пафнутиево-Боровского монастыря Калужской епархии скончался на 88-м году жизни...

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